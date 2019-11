Dubai | per 19 ore ho fatto finta di essere ricca Abbiamo tutti un disperato bisogno di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019) Milano: per entrare subito nella parte volo con la compagnia di bandiera degli Emirates, tra le prime tre al mondo. Mi intrufolo in prima classe, tutta alabastro e mogano tirato a lucido, le poltroni reclinabili diventano un comodo letto apparecchiato con lenzuola di lino. Annuso aria “miliardaria” prima di tornare in piccionaia. Devo ammettere che anche in class economy le sedute sono da business di una qualsiasi low cost. Solo che anziché tartine al caviale mi servono un pollo in salsa rosso vermiglio. Sto per affondare la forchetta (non di plastica, meno male), ma alla fine preferisco dormirci su. Si atterra alle 6,25 del mattino, riparto l’indomani alle 2.50, praticamente 19 ore per faredi avere un conto lungo come le limousine strech.che sfrecciano per le strade, larghe come autostrade, sei corsie da un lato, sei dall’altro. La metropolitana (ma chi si sogna di ...

Massi_Dubai : RT @GiorgiaMeloni: Con questo commovente omaggio di un Vigile del Fuoco ai suoi colleghi, rivolgiamo l'ultimo saluto a Antonio, Marco e Mat… - Massi_Dubai : RT @danielamorella1: Dagli oceani dipende la vita del Pianeta, anche la nostra. Chiedi ai leader mondiali di sottoscrivere l’Accor… - a_sarebi : Ultimo viaggio di lavoro del 2019. Domattina in fiera al Design District di Dubai per gestire le consegne e assist… -