Cosche nei ristoranti al Nord,9 arresti

La polizia di Milano sta eseguendo in Lombardia e in Piemonte 9 ordini di custodia cautelare per i reati di associazione per delinquere e trasferimento fraudolento di valori. Le indagini hanno fatto luce sugli interessi di soggetti contigui acalabresi che reinvestivano denaro frutto di attività illecite, con immissione di grandi capitali nel circuito della grande ristorazione nel. Tra i sequestri, per oltre 10 mln di euro, le quote societarie di alcunidi una nota catena di pizzerie.(Di venerdì 8 novembre 2019)