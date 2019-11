Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 8 novembre 2019) Stanno arrivando proprio in queste ore le prime segnalazioni da parte degli utenti che stanno toccando con mano l'aggiornamento dia bordo dei propriS9 e S9qui in. Secondo quanto raccolto questo venerdì, infatti, la distribuzione è scattata anche in Europa ed un numero ancora isolato di utenti ha iniziato a toccare con mano il pacchetto software di cui tanto si parla da alcuni giorni a questa parte. Il motivo lo abbiamo scoperto in settimana tramite il nostro primo contributo sul tema. A cosa serve l'aggiornamento diper ilS9? Provando a scendere maggiormente in dettagli, emerge che iS9 e S9potranno installare a stretto giro (per alcuni c'è già la possibilità) un pacchetto software sulla carta secondario, con un peso complessivo che dovrebbe superare di poco i 100 MB. Nonostante questa premessa, ...

GioPao9 : Correte a scaricare la patch di novembre per #SamsungGalaxyS9 e S9 Plus: OTA in Italia - OptiMagazine : Correte a scaricare la patch di novembre per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: OTA in Italia -