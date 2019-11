Coppa del Mondo ciclismo su pista – Argento per il quartetto maschile nell’inseguimento

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 : Italia seconda e terza negli inseguimenti - spettacolo nella velocità a squadre : Prima giornata per la seconda tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: il circuito si è spostato dalla Bielorussia alla Scozia ed è in scena in quel di Glasgow, al Sir Chris Hoy Velodrome. Italia che può subito gioire, per ben due volte, nella propria specialità per eccellenza ormai: l’inseguimento a squadre. Tra le donne, nonostante non ci fosse al via la formazione tipo, è arrivata una splendida terza piazza: Silvia Valsecchi, ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 : il quartetto azzurro è secondo alle spalle della Danimarca : Una seconda piazza che lascia un po’ di amaro in bocca, visto ciò che era accaduto al mattino (con il clamoroso record italiano raggiunto in 3:49.464), ma in ogni caso non ci sarebbe stato nulla da fare: arriva l’ennesimo argento per l’inseguimento a squadre maschile, che si ripete dopo gli Europei di Apeldoorn e la prima tappa di Minsk. In Coppa del Mondo a Glasgow gli azzurri chiudono alle spalle della Danimarca, al momento ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : l’Italia mette paura alla Danimarca - ma è seconda! Ottime terze le donne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:49 Momento di premiazioni qui a Glasgow ora, con il quartetto azzurro dell’inseguimento maschile che sale sul secondo gradino del podio dopo una grandissima prestazione. 21:45 Dopo che il cronometro aveva annunciato un clamoroso pari merito, un aggiornamento nei tempi stabilisce che è la Russia a trionfare per soli tre millesimi in 32.789. 21:43 Tutto pronto per la finalissima di ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : azzurre terze - a breve la finale Italia-Danimarca! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:03 Netto trionfo della Gran Bretagna, con il crono di 42.497, che vola nella finale per il primo posto contro i Paesi Bassi. Nella finale per il terzo posto si affronteranno invece Francia e Beat Cycling Club. 21:01 A chiudere il programma di questa team sprint, la Gran Bretagna sfiderà la Polonia nella quarta batteria. 21:00 Il terzetto francese prevale con il tempo di 42.922, dopo che ...

Nuoto - Coppa del Mondo Doha 2019 : Morozov e Husszu ancora a segno - Romanchuk si impone nei 1500 sl : Penultima giornata di gare a Doha (Qatar), sede della tappa di Coppa del Mondo di Nuoto in vasca lunga. Grandi personaggi in evidenza nella piscina qatariana. Si parte dalla gara più lunga, ovvero i 1500 stile libero maschili. L’ucraino Mykhailo Romanchuk, grande rivale del nostro Gregorio Paltrinieri su questa distanza, ha fatto segnare un tempo al di sotto dello storico limite dei 15′: 14’51″61 per lui, precedendo il ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 : spettacolare terza piazza per l’inseguimento a squadre femminile : Subito soddisfazioni nella prima giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista in quel di Glasgow (Scozia) per l’Italia. Nonostante le tante assenze, le azzurre si assestano in terza piazza nell’inseguimento a squadre femminile, confermando il risultato ottenuto settimana scorsa in quel di Minsk. Una finale per la terza posizione corsa alla perfezione dalle italiane Silvia Valsecchi, Simona ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : terzo posto per il quartetto femminile - attesa per la finale dell’inseguimento maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.38 terzo postoOOO! L’Italia chiude in 4’19”469, davanti alle francesi che fermano il cronometro a 4’19”868. 20.37 Italia avanti di 3 decimi all’ultima tornata. 20.35 Al secondo chilometro ancora avanti le azzurre. 20.34 Il primo chilometro sorride all’Italia, avanti di due decimi. 20.33 In pista Silvia Valsecchi, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini e ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : torna la tappa di La Thuile - le parole di Brignone - Marsaglia e Bassino : Quest’anno saranno due, oltre le finali di Cortina, le tappe italiane per la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile: si è inserita infatti anche quella di La Thuile. Entusiaste le sciatrici italiane. Federica Brignone: “Finalmente è tornata la tappa di La Thuile. Forse non ero pronta per le discipline veloci tre anni fa, invece quest’anno ci saranno SuperG e combinata e io in queste discipline ho fatto davvero un salto di ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : attesa per gli inseguimenti - l’Italia sfida la Danimarca : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.08 Il tempo di Jessica Dietz è 4’06”354. 20.07 Ricordiamo che la categoria B è quella riservata ai non vedenti. Si corre in tandem, con il pilota che ha un importante ruolo nel condurre la compagna. 20.05 La prima a scendere in pista è la tedesca Jessica Dietz, guidata dal pilota Rahtman. 20.00 La prima gara in programma è, però, quella dell’inseguimento femminile ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : Italia in finale nell’inseguimento maschile - aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.45 Buonasera a tutti gli appassionati di Ciclismo. Quasi tutto pronto a Glasgow per l’inizio della sessione serale della seconda tappa di Coppa del Mondo 2019-2020. Italia COLOSSALE: RECORD NAZIONALE NEL QUARTETTO maschile, AZZURRI IN finale! AZZURRE IN finale PER IL TERZO POSTO NELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE Il programma di oggi e come vedere le gare in tv e streaming Il ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : a Bonn gli azzurri a forza dieci. Eliminati in qualificazione solo Paroli e Gridelli : Un gran bell’inizio, non c’è che dire, sulle pedane della Renania. E peccato per quei due nomi azzurri rimasti fuori dai giochi nel tabellone a eliminazione diretta che scatterà domani, in Germania. L‘Italia maschile di fioretto risponde subito presente nella giornata dedicata alle qualificazioni al “Löwe von Bonn 2019“, edizione n.49 della storia, primo appuntamento con la Coppa del Mondo 2019-2020. Ai già ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : a Bonn gli azzurri a forza dieci. Eliminati in qualificazione solo Paroli e Gridelli : Un gran bell’inizio, non c’è che dire, sulle pedane della Renania. E peccato per quei due nomi azzurri rimasti fuori dai giochi nel tabellone a eliminazione diretta che scatterà domani, in Germania. L‘Italia maschile di fioretto risponde subito presente nella giornata dedicata alle qualificazioni al “Löwe von Bonn 2019“, edizione n.49 della storia, primo appuntamento con la Coppa del Mondo 2019-2020. Ai già ...

Coppa del Mondo di Ciclismo su pista – Gli azzurri dell’inseguimento in lotta per l’oro : nuovo record storico per l’Italia : Francesco Lamon, Liam Bertazzo, Simone Consonni e Filippo Ganna nel primo turno corrono in 3’49″464 e lotteranno per l’oro. Bene anche l’inseguimento femminile che con 4’20″335 entra nella finale per il bronzo L’inseguimento azzurro continua a collezionare record. Oggi sulla pista di Glasgow, in occasione del primo turno del torneo maschile, i ragazzi di Marco Villa hanno abbassato nuovamente ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : Italia in finale nell’inseguimento maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia COLOSSALE: RECORD NAZIONALE NEL QUARTETTO maschile, AZZURRI IN finale! AZZURRE IN finale PER IL TERZO POSTO NELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE Il programma di oggi e come vedere le gare in tv e streaming Il riepilogo della giornata di ieri Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020, di scena a Glasgow (Scozia), presso ...