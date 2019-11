Conte fa la cosa giusta

"No allo scudo" - "Cosa fate?" Conte Contestato a Taranto : Angelo Scarano Il premier incontra i dipendenti dell'ex Ilva che lo Contestano. E la trattativa con ArcelorMittal resta in alto mare La trattativa tra il governo e ArcelorMittal per il futuro dell'ex Ilva è in alto mare. L'esecutivo non riesce a trovare la quadra per riaprire la partita e il contratto a quanto pare potrebbe essere un assist per la stessa ArcelorMittal. Il premier ha però deciso di andare a Taranto per incontrare i ...

Inter - Conte : “Non possiamo giocare in queste condizioni - che qualche dirigente venga a dirmi qualcosa” : “Non me la sento di commentare il secondo tempo. Ci sarebbero troppi alibi e troppe attenuanti da tirare fuori. Spero solamente che questo tipo di partite facciano capire alcune cose a chi le deve capire. Che venisse qualche dirigente a dire qualcosa. Qui si è programmato all’inizio e si poteva programmare un po’ meglio, ma va bene così. Ce ne faremo una ragione”. Ancora frecciate alla dirigenza da parte di Antonio ...

Cosa ha detto Conte alla Camera sul caso Fiber : "Ho letto che alcuni organi di stampa riferiscono di un incontro avvenuto a Milano, nella serata del 13 maggio, con i leader dei due partiti che poi avrebbero sostenuto il nuovo esecutivo. Preciso che questo primo incontro, evidentemente interlocutorio rispetto al conferimento dell'incarico di governo (avvenuto, lo ricordo, il 23 maggio, a seguito della designazione da parte dei gruppi parlamentari avvenuta solo il 21 maggio), questo primo ...

Giuseppe Conte - retroscena : "Meglio se sto zitto". Voce a Palazzo Chigi : cosa c'è dietro gli attacchi di Renzi : "Sarebbe un favore a Matteo Salvini". Per questo Giuseppe Conte non risponde alle bordate di Matteo Renzi sulla manovra e sul futuro stesso del premier a Palazzo Chigi. Un retroscena del Corriere della Sera riporta un suo stringatissimo commento in privato: "È meglio se sto zitto". Frase che la dice

Formula 1 - Leclerc Contento a metà : “il quarto posto non ci soddisfa - ma se penso a cosa mi è successo…” : Il pilota monegasco ha analizzato l’esito delle Qualifiche del Gran Premio di Austin, chiuse al quarto posto ad un decimo di distanza da Bottas quarto posto per Charles Leclerc al termine delle Qualifiche del Gran Premio di Austin, un risultato non proprio esaltante per il monegasco, costretto ad accontentarsi della seconda fila. photo4/Lapresse A condizionare il giovane pilota ferrarista è il vecchio motore montato dopo la rottura ...

Bologna-Inter - Sabatini furioso : “Lautaro è scaltro - ha fatto un tuffetto. Conte? Non mi è piaciuta una cosa” : Il direttore dell’area tecnica del Bologna si è arrabbiato per il calcio di rigore assegnato ai nerazzurri nel finale Bologna-Inter termina con una coda polemica, relativa al rigore fischiato dall’arbitro La Penna nel finale di match, permettendo così ai nerazzurri di portare a casa i tre punti. Massimo Paolone/LaPresse Rabbia e delusione per Walter Sabatini nel post gara ai microfoni di Sky Sport: “abbiamo perso una ...

Svolta nell’omicidio Luca Sacchi - ritrovato lo zaino della fidanzata : ecco cosa Conteneva : Svolta interessante nella vicenda dell’omicidio di Luca Sacchi: lo zaino di Anastasiya Kylemnyk, la fidanzata di Luca Sacchi, è stato ritrovato. Sparito dalla notte dell’omicidio del 24enne romano, ucciso nella zona di Colli Albani, lo zaino (che avrebbe dovuto contenere i soldi da consegnare ai due pusher) è stato rinvenuto tra le sterpaglie ai margini del Grande Raccordo Anulare, all’altezza dello svincolo di Tor Bella Monaca. A indicare il ...

Conte : «L’Umbria? Non pesa sul governo» E Renzi : foto di gruppo una genialata Trionfo Salvini : cosa ci dice il voto - I dati : Interpellato sulla batosta della coalizione di governo, il presidente del consiglio si consola con la canzone «Meraviglioso»

Cosa ha scoperto il Financial Times su Conte : Il presidente del Consiglio lavorò per una società oggi coinvolta in un'inchiesta in Vaticano, di cui poi si è occupato anche da presidente del Consiglio (ma sono quasi tutte cose già note)

Dieta a basso Contenuto di grassi o carboidrati : cosa è meglio per perdere peso? : Dieta a basso contenuto di grassi vs basso contenuto di carboidrati: cosa è meglio per perdere peso e dimagrire rapidamente

Francesco Zicchieri : "Conte ossessionato da Salvini - forse non ricorda cosa disse Di Maio" : Giuseppe Conte ha dato a Matteo Salvini del "miserabile" per le sue durissime parole su Luca Sacchi, il ragazzo ucciso a Roma dai rapinatori per aver cercato di difendere la sua fidanzata. Un attacco pesantissimo quello del premier che però, nota il leghista Francesco Zicchieri, non ha usato gli ste

Tagadà - il retroscenone di Aldo Cazzullo : "Cosa succede davvero tra Di Maio e Conte" : Il retroscena di Aldo Cazzullo lo espone a Tagadà, in diretta con Tiziana Panella: "Di Maio e Conte sono ai ferri corti ma sono in tregua per arginare Renzi che su quota 100 ha ragione". Il giornalista del Corriere della Sera, che ha appena pubblicato un romanzo, spiega la sua profezia: "Avevo previ

Giuseppe Conte - il sondaggio di Pagnoncelli : lui leader politico? Cosa pensano gli italiani : Da "testa di legno" a capo di governo, nel giro di un anno e mezzo Giuseppe Conte ha cambiato radicalmente la propria posizione. Peccato che un sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì testimoni come nell'immaginario degli italiani la figura dell'avvocato del popolo sia sempre la stessa: di seco