Antonella Clerici torna con lo Zecchino d’oro | Costanzo dice la sua

Antonella Clerici triste per la morte di Maria Perego (Topo Gigio) : Maria Perego morta, addio alla ‘mamma’ di Topo Gigio: il pensiero di Antonella Clerici La notizia ieri sera si è diffusa in rete a macchia d’olio: è morta Maria Perego, la creatrice di Topo Gigio, lo storico pupazzo che ha animato per decenni tante edizioni dello Zecchino d’oro, ma conosciuto da intere generazioni anche per numerose altre apparizioni televisive. Maria Perego, ‘mamma’ di Topo Gigio, è morta ...

Zecchino D’Oro 2019 : Antonella Clerici e Carlo Conti conducono la finale in diretta dall’Arena di Casalecchio di Reno : Carlo Conti e Antonella Clerici Grande novità per la serata finale della 62esima edizione dello Zecchino D’Oro, condotta per l’occasione da Antonella Clerici e Carlo Conti. L’epilogo della manifestazione canora dedicata ai più piccoli, in programma sabato 7 dicembre 2019, andrà infatti in onda in prima serata su Rai 1 dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), lasciando così gli studi televisivi ...

Festival di Sanremo 2020 ad affiancare Amadeus tre grandissimi nomi - Roberto Benigni - Antonella Clerici e Rosario Fiorello : In questi giorni stanno sempre diventando più frequenti le voci sui nomini dei possibili conduttori del Festival di Sanremo 2020 accanto a Amadeus. Sembra che la Rai abbia intenzione di fare le cose in grande. In particolare a affiancare Amadeus potrebbero essere grandissimi nomi del cinema e del mondo dello spettacolo. Ad aprire la kermesse musicale ci sarà sicuramente Rosario Fiorello. Lo showman siciliano ha confermato la sua ...

Antonella Clerici - sta per succedere. La notizia bomba che tutti aspettavano da tempo. Immensa gioia per la conduttrice : Antonella Clerici, la notizia che fa impazzire di gioia i fan. Pare che l’amatissima conduttrice che ha lasciato La Prova del cuoco, stia per tornare in televisione. Ma davvero? Sì. Secondo quanto riporta Tv Blog, la conduttrice tornerà presto in televisione alla guida di un programma in prima serata. Per Antonella Clerici è una bella soddisfazione: la conduttrice aspettava da tempo questo momento. Questa estate, quando scoprì di essere stata ...

Antonella Clerici - la forza dell’asso pigliatutto : Palinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsChi la dura, la vince. Specie, quando minaccia in diretta televisiva di recidere ogni legame per accettare, con il cuore leggero di chi non provi alcun rimorso, l’offerta della concorrenza. Antonella ...

Rai - Antonella Clerici richiamata : "Un programma nel 2020". Ecco dove la vedremo : Dopo la delusione di essere stata esclusa dai palinsesti Rai di autunno e inverno del 2019, per Antonella Clerici c'è la speranza di tornare in prima serata sulla rete Ammiraglia di Viale Mazzini nel 2020. Lo scrive il sito Tvblog: la bionda conduttrice dovrebbe avere un programma tutto suo di intra

Antonella Clerici torna su Rai1? Cosa potrebbe condurre nel 2020 : Antonella Clerici pronta a tornare in prima serata su Rai1 con uno show musicale? E’ stato Tvblog a lanciare la bomba: Antonella Clerici tornerà in prima serata su Rai1 dopo l’esperienza nel pomeriggio della prima rete Rai con Lo Zecchino d’Oro. E’ ancora presto per parlare di progetti ufficiali, quel che però è stato anticipato è che il programma condotto dalla Clerici andrà molto probabilmente in onda nella serata del ...

I retroscena di Blogo : Antonella Clerici verso il ritorno nel prime time su Rai1 : Mentre prosegue il cammino del palinsesto autunnale della nostra televisione, già giungono le prime indiscrezioni ed i primi spifferi di quel che si sta pensando per il palinsesto Rai della prossima stagione e più precisamente per i primi mesi del 2020.Come è ormai già noto a gennaio nel sabato sera di Rai1 è stata posizionata una nuova serie di Meraviglie, il programma alla scoperta delle bellezze del nostro paese che quindi se la dovrà ...

Attimi di paura per Antonella Clerici. La sua casa investita dalla tempesta. Cosa è successo : Italia nella morsa del maltempo, la testimonianza di Antonella Clerici. La conduttrice che da qualche anno vive in provincia di Alessandria, sembra non aver dormito sonni tranquilli. La conduttrice ha pubblicato diversi video su Instagram per far vedere la situazione e ha mostrato la veranda di casa sua, con la pioggia che continua a cadere copiosa. In sottofondo la voce di Jovanotti che canta Piove, mentre il vento agita gli alberi che ...

Antonella Clerici - "programma-cuscinetto". La voce da Raiuno : premiata o... "umiliata"? : Da settimane in Rai si lavora sui palinsesti del 2020, anche se il Cda, tenutosi il 17 ottobre, per cercare soluzioni volte a sanare il calo di ascolti, non ha portato a nessuna decisione ufficiale sulle direzioni di rete. Come riportato da Blogo, la direttrice Teresa De Santis, per il sabato sera d

Una Antonella Clerici mai vista prima. L’hanno beccata ‘così’ col suo Vittorio Garrone : Antonella Clerici non è in tv in questo momento. Dopo l’addio a La prova del cuoco lo scorso anno e la sfortunata avventura con il programma Portobello, la conduttrice amatissima che sabato scorso ha fatto da testimone di nozze allo chef Andrea Mainardi, è finita all’angolo. “Mi manca un po’ la tv perché mi è stata tolta in maniera ingiusta – ha detto Antonella Clerici a Silvia Toffanin durante la sua prima intervista nel salotto di Verissimo – ...

Andrea Mainardi si è sposato - Antonella Clerici testimone : Andrea Mainardi ha sposato Anna Tripoli in quel dell'Abbazia di San Galgano vicino Siena. Lo chef de La Prova del Cuoco e protagonista del Grande Fratello Vip 3 ha avuto il piacere di avere come testimone di nozze Antonella Clerici, al suo fianco del cooking show di Rai 1 per diversi anni.Tanti tuttavia gli ospiti vip presenti alla cerimonia provenienti dal reality show in salsa celebrity, da Stefano Sala a Martina Hamdy a Giulia Salemi ...

Andrea Mainardi - le foto delle nozze con Anna Tripoli. Antonella Clerici testimone : «Auguri amico mio» : Andrea Mainardi, le foto delle nozze con Anna Tripoli. Antonella Clerici testimone: «Auguri amico mio». E finalmente è arrivato il gran giorno. Oggi, sabato 12...

Matrimonio vip per Andrea Mainardi e Anna Tripoli - con Antonella Clerici testimone : Lo chef e la fidanzata si sono sposati nella suggestiva Abbazia di San Galgano (Siena), con intorno tantissimi amici vip: su...