A Los Angeles l’attesa premiere del cartoon “Frozen 2”

NCIS Los Angeles 10 su Rai2 - l’ira di Sam sfocia in vendetta personale? Trame 8 e 15 novembre : Un attacco a un Navy Seal diventa un affare personale per Sam, che medita vendetta nel nuovo episodio di NCIS Los Angeles 10 su Rai2. Conosciamo bene il legame dell'ex operativo con la marina, così come il suo carattere determinato, perciò non stupisce vederlo preso da questo incidente. In realtà Sam si lascia fin troppo coinvolgere emotivamente in casi che lo riguardano, come è accaduto in passato: dal suo stretto rapporto con Moe, alla ...

NCIS Los Angeles 10 e Criminal Minds 14 le puntate di venerdì 8 novembre su Rai 2 : NCIS Los Angeles 10 e Criminal Minds 14 doppio appuntamento venerdì 8 novembre su Rai 2 Nuovo appuntamento con NCIS Los Angeles 10 in prima tv assoluta su Rai 2 venerdì 8 novembre, a seguire doppio appuntamento in prima tv in chiaro con la quattordicesima stagione di Criminal Minds. Negli Stati Uniti la quindicesima e ultima stagione di Criminal Minds arriverà solo nel 2020 mentre NCIS Los Angeles è ripartita dal 29 settembre con l’undicesima ...

Boxe : KSI vs Logan Paul 2 a Los Angeles - domenica 10 novembre su DAZN : Saranno due seguitissimi youtuber al centro della scena nella serata di Boxe in programma sabato 9 novembre allo Staples Center di Los Angeles. Il match più atteso della serata è infatti quello che vedrà sfidarsi le star del web KSI e Logan Paul. I due hanno già combattuto nel 2018 in un match dilettantistico alla Manchester Arena, conclusosi con il verdetto di parità. Cifre da capogiro per il match: il potere di internet Olajide William ...

Il concorso WinDay prosegue a gonfie vele : a novembre in palio un viaggio a Los Angeles o una smart TV Panasonic : Il concorso WinDay prosegue a gonfie vele: a novembre per i clienti Wind in palio un viaggio a Los Angeles o una smart TV Panasonic da 65" L'articolo Il concorso WinDay prosegue a gonfie vele: a novembre in palio un viaggio a Los Angeles o una smart TV Panasonic proviene da TuttoAndroid.

Eddie Vedder e i Red Hot Chili Peppers omaggiano Prince e Jimi Hendrix a Los Angeles (video) : Alla festa annuale del Silverlake Conservatory of Music di Los Angeles Eddie Vedder e i Red Hot Chili Peppers hanno duettato per celebrare due grandi brani della storia della musica. C'è di più, perché per meglio comprendere il contesto dobbiamo fare un salto nel 2001: Flea, al secolo Michael Peter Balzary, fondò l'associazione no profit che ogni anno ospita l'evento Hullabaloo con la partecipazione del frontman dei Pearl Jam e, in passato, di ...

Sciopero per il clima - Greta Thunberg a Los Angeles : “Vecchie generazioni ci stanno deludendo - saremo noi la voce della biosfera” : Greta Thunberg ha partecipato allo Sciopero per il clima del venerdì insieme ai giovani di Los Angeles. Dal palco, Greta ha attaccato chi prende le decisioni, insensibile di fronte a chi soffre e muore a causa dell’emergenza climatica e ambientale. “Noi giovani ne abbiamo avuto abbastanza, noi diciamo basta. E se i nostri genitori non faranno sentire la loro voce per noi, allora lo faremo da soli”, ha detto Greta incitata dal ...

Beautiful - spoiler dal 4 al 10 novembre : Taylor decide di restare a Los Angeles : Gli spoiler della storica soap americana Beautiful riservano interessanti curiosità per i fan. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 4 a domenica 10 novembre, Zoe non si fiderà più di suo padre, poiché l'uomo comincerà a corteggiare Taylor. Quest'ultima, però, sembrerà decisa a voler lasciare definitivamente Los Angeles. Le scuse di Liam Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 4 al 10 novembre, Brooke sarà notevolmente ...

NCIS Los Angeles 10/ Anticipazioni 8 e 1 novembre : l'attacco alla Navy Seal : NCIS Los Angeles 10, Anticipazioni 9 e 1 novembre 2019, in prima TV su Rai 2. Sam promette di adoperarsi per arrestare un sospettato.

NCIS Los Angeles 10 su Rai2 - Callen riuscirà a riconquistare la sua famiglia? Trame 1° e 8 novembre : Un periodo di riposo per Callen in NCIS Los Angeles 10 su Rai2. Nell'episodio in onda stasera 1° novembre, l'agente speciale si trova al riposo forzato dopo essere stato sfiorato da un proiettile in missione. Costretto a prendersi una pausa dal lavoro, Callen è alle prese con la sua famiglia, in particolare il nipote Jake, con cui tenta di ricucire i rapporti. Sua sorella Alex è più che disposta a raccoglierlo in casa, ed è un miracolo, dato ...

VIDEO NBA 2019-2020 : gli highlights di Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs 103-97 : Kawhi Leonard continua nel suo cammino verso l’MVP e vince quasi da solo contro i San Antonio Spurs (103-97 il risultato finale) trascinando i suoi Los Angeles Clippers alla quarta vittoria stagionale. Match combattuto sin dalla prima palla a due, e deciso solo nell’ultimo quarto, con i californiani che arrivano anche oltre la doppia cifra di vantaggio. Leonard chiude la sua partita con una doppia doppia da 38 punti e 12 ...

Ambiente : Greta Thunberg a Los Angeles contro le trivellazioni petrolifere : Greta Thunberg parteciperà alla protesta dei giovani attivisti di Los Angeles contro le trivellazioni petrolifere. La giovane attivista sarà la relatrice principale al raduno Youth Climate Strike Los Angeles: dopo una manifestazione davanti al Municipio, gli ambientalisti marceranno verso il vicino ufficio del Governatore Gavin Newsom. La protesta è parte di numerose iniziative che hanno lo scopo di spingere lo Stato a interrompere ...

Criminal Minds 14 - NCIS Los Angeles 10 gli episodi di venerdì 1 novembre : NCIS Los Angeles 10 e Criminal Minds 14 doppio appuntamento venerdì 1 novembre su Rai 2 venerdì sera fa rima con azione. Su Rai 2 prosegue venerdì 1 novembre l’appuntamento con NCIS Los Angeles 10 in prima visione assoluta e a seguire con due episodi della quattordicesima stagione di Criminal Minds in prima visione in chiaro. Negli Stati Uniti la quindicesima e ultima stagione di Criminal Minds arriverà solo nel 2020 mentre NCIS Los ...

Briatore con la nuova fiamma (giovanissima) : la Gregoraci fugge a Los Angeles : Mentre Briatore si diverte in Kenya insieme alla nuova (giovanissima) fiamma, Benedetta Bosi, Elisabetta Gregoraci scappa a Los Angeles con il figlio Nathan Falco. La showgirl calabrese si è concessa una vacanza dall’altra parte del mondo, per rilassarsi e, forse, per sfuggire ai gossip che hanno travolto l’ex marito in questi giorni. Dopo settimane di indiscrezioni e pettegolezzi sembra ormai confermata la laison fra Benedetta Bosi ...

Briatore con la nuova fiamma (giovanissima) : la Gregoraci fugge a Los Angeles : Mentre Briatore si diverte in Kenya insieme alla nuova (giovanissima) fiamma, Benedetta Bosi, Elisabetta Gregoraci scappa a Los Angeles con il figlio Nathan Falco. La showgirl calabrese si è concessa una vacanza dall’altra parte del mondo, per rilassarsi e, forse, per sfuggire ai gossip che hanno travolto l’ex marito in questi giorni. Dopo settimane di indiscrezioni e pettegolezzi sembra ormai confermata la laison fra Benedetta Bosi ...