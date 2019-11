5 motivi per guardare la serie animata Rick and Morty

Fonte : wired

(Di venerdì 8 novembre 2019) Gli scorsi anni ci hanno abituato atv di animazione che, lungi dall’essere dei prodotti esclusivamente per bambini, sono in realtà dei prodotti di altissima qualità e complessità rivolta per gli adulti.andè un esempio lampante di questo ma è anche qualcosa di molto di più, classificandosi forse come uno dei titoli più dirompenti e rivoluzionari dell’ultimo decennio. Creata dal papà di Community Dan Harmon e dall’animatore Justin Roilan, latorna con i nuovi episodi dell’attesa quarta stagione il 10 novembre negli Stati Uniti: in attesa che arrivino anche da noi ecco iper aspettarla o, nel grave caso in cui non l’abbiate ancora fatto, recuperarla (da noi è diffusa su Netflix). 1. Le folli premesse Nata come una specie di parodia di Ritorno al futuro sotto acido, lasi concentra sul cinico e folle scienziato ...

borghi_claudio : ***REGOLE SEMPLIFICATE*** SARETE BLOCCATI ALL' ISTANTE SENZA SPIEGAZIONI PER: 1) Mettermi in bocca cose mai dette… - lofioramonti : Contento del successo di #ioleggoperché per due motivi: ci ricorda la centralità del libro nella formazione e nella… - team_world : Tratto dal romanzo di Stephen King e sequel del film 'Shining' di Kubrick, Doctor Sleep è AL CINEMA! Ecco perché è… -