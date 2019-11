Traffico Roma del 07-11-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 18 : 00 : . Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA ALL ALTEZZA DEL CIMITERO VERANO.. UN ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE DALLO SVINCOLO PER BUFALOTTA E L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA., IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO E LA RomaNINA. PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA ...

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 17 : 30 : Luceverde Roma pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto Traffico rallentato per un incidente sulla via del mare all’altezza dell’uscita per Vitinia un altro incidente sul Raccordo Anulare ci sono code dallo svincolo per Bufalotta e la Appia in carreggiata interna in carreggiata esterna code per Traffico intenso tra lo svincolo per Fiumicino e La Romanina per lavori Ci sono lunghe code su via Flaminia dal cimitero Pieve di ...

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 17 : 00 : Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DELL USCITA PER VITINIA. PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASTEL GIUBILEO E LA CASSIA. ALLE 19 LAZIO CELTIC ALL’OLIMPICO. DIVIETI ...

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 16 : 30 : IN VIA AURELIA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA NICOLA LOMBARDI. PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. Traffico INTENSO SU VIALE DEL MURO TORTO CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIALE DEL GALOPPATOIO E PIAZZALE FLAMINIO DIREZIONE VIA LUISA DI SAVOIA. SUL LUNGOTEVERE CI SONO RALLENTAMENTI TRA PONTE GIUSEPPE ...

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 14 : 30 : Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA SILICELLA. PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. SEMPRE CHIUSA PER LAVORI IL VICOLO DELL’ANNUNZIATELLA TRA VIA DI GROTTA PERFETTA E VIA MADRID DIREZIONE VIA ARDEATINA. Traffico INTENSO SUL LUNGOTEVERE CI SONO RALLENTAMENTI TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E ...

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 12 : 30 : SULLA VIA FLAMINIA, IL TRANSITO SU CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DI GROTTAROSSA E L’USCITA PER VIA DELLA FLAMINIA VECCHIA, COMPORTA RIPERCUSSIONI CON CODE A PARTIRE DALL’ALTEZZA DEL RACCORDO. PER UN INCIDENTE DISAGI SULLA COMPLANARE DELLA A24. SIAMO SUL TRATTO URBANO DAL RACCORDO A TOR CERVARA. INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA A CINECITTÀ, A COLLI ALBANI INCIDENTE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO DENINA. E A SEGUITO DI UN INCIDENTE, ...

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 10 : 30 : RIPERCUSSIONI A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DI TOR PAGNOTTA E VIA DELLA CECCHIGNOLA E UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI SULLA CASSIA VEIENTANA. DISAGI VERSO Roma TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA. SI PROCEDE IN CODA PER CIRCA 3 KM. POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DEI FIORENTINI ALL’ALTEZZA DI PONTE VITTORIO. INCIDENTE QUINDI SUL LATO VERSO L’ARA PACIS. IN VIA DELLA MAGLIANA, DIFFICOLTÀ DI ...

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 09 : 30 : DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DI BOCCEA NELLA ZONA DI CASALOTTI IN VIA DI TORREVECCHIA, CODE, Traffico, IN DIREZIONE DELLA VIA TRIONFALE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO, DISAGI ORA TRA LA TIBURTINA E LA VIA SALARIA Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA COLLATINA TRA VIALE TOGLIATTI E LA VIA PRENESTINA. DISAGI NELLA ZONA SUD: SULL’ARDEATINA Traffico NELLA ZONA DI CECCHIGNOLA; Traffico E UN INCIDENTE SULLA VIA OSTIENSE APPENA USCITI ...

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 09 : 00 : SULLA TANGENZIALE EST SI PROCEDE IN CODA VERSO LO STADIO TRA LA NOMENTANA, TOR DI QUINTO E CORSO FRANCIA. Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA COLLATINA TRA VIALE TOGLIATTI E LA VIA PRENESTINA. NELLE VICINANZE DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA FIORENTINI. SULLA VIA FLAMINIA, OLTRE AL Traffico, LA CHIUSURA DELL’USCITA PER IL TRATTO DI FLAMINIA VECCHIA POTREBBE PROVOCARE RIPERCUSSIONI; SI ...

