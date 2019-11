Sci – Paura per Sofia Goggia! Incidente d’auto sull’A4 | le condizioni della sciatrice

Perché il riconoScimento facciale deve farci paura : Le tecnologie di riconoscimento facciale sono sempre più pervasive, e non è detto che sia una buona notizia. Il confine tra uso e abuso è sottile e alcune città negli Stati Uniti hanno deciso di passare all’azione per vietarle del tutto. Il tema è decisamente caldo per legislatori, attivisti e ovviamente per chi sviluppa gli strumenti che sfruttano questa sofisticata opzione tecnologica. In questo video il giornalista di Wired Tom Simonite ...

Terremoto - ancora paura in Calabria : continua lo Sciame sismico. E’ collegato ai vulcani sottomarini del Tirreno? : Non si arrestano le scosse di Terremoto che hanno causato grande paura nei giorni scorsi in Calabria, soprattutto nel cosentino tirrenico. Nell’area epicentrale, nel mar Tirreno al largo di Diamante e Scalea, si è innescato un vero e proprio sciame sismico con decine di scosse negli ultimi giorni. Ecco le scosse che si sono verificate tra ieri sera e la giornata di oggi: Sabato 26 ottobre ore 18:40 – magnitudo 2.0 Domenica 27 ...

Terremoto a Chioggia di 3.3 - paura a Venezia tra cittadini e turisti. L'Ingv : «Sciame in corso» : Terremoto, paura 28 minuti dopo mezzogiorno nella laguna veneta. Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'istituto nazionale di vulcanologia nel mare Adriatico a pochi...

Infortunio Dessena - paura e lacrime per il giocatore del BreScia : ecco le sue condizioni : Brutto Infortunio per Daniele Dessena durante Brescia-Fiorentina: il centrocampista è uscito dal campo in lacrime. Si teme un lungo stop “Una forte contusione da valutare“, filtra questo responso da parte del Brescia in merito alle condizioni di Daniele Dessena. Una notizia che, se confermata dopo gli esami medici che si terranno in giornata, risulta sicuramente meno grave di quello che ci si poteva aspettare. Le immagini sono ...

Ha paura che lei lo laSci e si inventa un metodo assurdo per non essere mollato : Un ragazzo era innamoratissimo della sua fidanzata e viveva nel terrore che lei lo potesse lasciare. Si era così convinto che se la fidanzata fosse rimasta in cinta non lo avrebbe mai lasciato e allora pensò ad un metodi assurdo: bucare i preservativi e sperare che lei rimanesse incinta. Questa incredibile vicenda è accaduta a Nova Scotia, in Canada. Il ragazzo, Craig Jaret Hutchinson da quando ha preso la sua decisione, ha ogni ...

Giulia De Lellis e le cicatrici laSciate da Damante : "Ho paura del genere umano" - : Serena Granato Giulia De Lellis si è lasciata andare ad un nuovo sfogo con i fan, dopo la pubblicazione del suo primo libro dal titolo Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza) Il primo libro di Giulia De Lellis, scritto a quattro mani con l'autrice Stella Pulpo, continua ad avere successo. Recentemente l'ex corteggiatrice di Uomini e donne e neo autrice, De Lellis, è finita al centro del gossip per aver annunciato su ...

“Ti tagliamo la gola”. Vittorio Brumotti aggredito : pietre - minacce e paura per l’inviato di StriScia la Notizia : Brutta disavventura per Vittorio Brumotti. l’inviato di Striscia la Notizia è stata infatti aggredito nel corso di un servizio di denuncia a Vicenza. Succede a Campo Marzo, piazza di spaccio del capoluogo veneto. Una situazione che Vittorio Brumotti ha vissuto diverse volte ma che stavolta ha rischiato davvero di finire male. Mentre tentava una approccio con il microfono in mano, Vittorio Brumotti è stato attaccato dai pusher che si sono mossi ...

La figlia di Fabrizio PiScitelli - ultrà della Lazio ucciso : "Nei giorni dopo la sua morte ho avuto paura" : “Ci eravamo scambiati dei messaggi poco prima che l’uccidessero, nessuno di noi pensava a qualcosa del genere. Ma nei giorni dopo la sua morte ho avuto paura”.Sono queste le parole di Ginevra, figlia di Fabrizio, ultrà della Lazio ucciso a Roma lo scorso agosto in circostanze ancora da chiarire e più noto con il soprannome di Diabolik. La ragazza è stata intervistata a Non è l’Arena su La7, ...

Verissimo - Lorella Boccia racconta l’aggressione : ‘Non riuScivo a sfilarmi la mia fedina - avevo paura’ : “Minacciati da un coltello abbiamo dato tutto quello che avevamo” Lorella Boccia racconta a Verissimo per la prima volta la brutale aggressione di cui sono stati vittime lei e il marito (si sono sposati a giugno) Niccolò Presta la notte tra il 3 e il 4 ottobre a Roma. La presentatrice e ballerina di Amici, ora in tv con Amici Celebrities ricorda: “Siamo usciti dal ristorante, dopo una cena romantica. Camminando verso la macchina ...

Quando sono in pericolo - le piante rilaSciano un “odore della paura” : (foto: Andre Kessler/Cornell University) Come un grido di allarme che si propaga e che ciascuno ripete allo stesso modo. Solo che le piante non urlano, e allora Quando una viene attaccata rilascia un mix di sostanze chimiche (composti organici volatili) per avvertire le altre del pericolo: un odore della paura che serve per approntare i meccanismi di difesa. Questa nuova forma di comunicazione tra piante – chiamata “a canale aperto” – è stata ...

