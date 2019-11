Rifiuti | Regione | ' in Sicilia differenziata al 40% | dati Fise sono del 2017'

Lombardia : da Regione 1 mln per miglioramento impianti Rifiuti : Milano, 31 ott. (Adnkronos) - Regione Lombardia erogherà oltre un milione di euro a favore di 40 comuni per interventi di miglioramento di impianti ambientali rilevanti. L'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha spiegato che "il decreto ripartisce il 10 per cento della 'ecotassa' - rel

Regione : al via cortometraggi su ambiente e Rifiuti con le scuole del Lazio : Gli studenti protagonisti di “Re-Movie-Ciclo”, la nuova campagna di educazione ambientale Nelle scuole superiori di Roma e del Lazio arriva “Re-Movie-Ciclo”, la nuova campagna di educazione ambientale promossa dalla Regione per sensibilizzare gli studenti sulla corretta gestione del ciclo dei rifiuti e sul rispetto del patrimonio naturale. Il progetto “Re-Movie-Ciclo” verrà realizzato in collaborazione con l’Istituto Cine-TV “Roberto Rossellini” ...

Regione Lazio : firmato protocollo di stop ai Rifiuti e agli sprechi alimentari : firmato questa mattina presso la sede della Regione Lazio, in Via Cristoforo Colombo a Roma, il protocollo d’Intesa per ridurre la produzione di rifiuti e contrastare lo spreco alimentare. A fare gli onori di casa è stato l’Assessore Massimiliano Valeriani. Gli altri firmatari dell’accordo sono Claudio Gradara (Presidente di Federdistribuzione), Luca Bernareggi (Presidente di ANCC COOP) e Sergio Imolesi (segretario generale di ...

Rifiuti : Regione Sicilia proroga bando per centri comunali raccolta (2) : (AdnKronos) - E' invece scaduto il 7 ottobre il bando per le agevolazioni ai Comuni che promuovono il compostaggio di prossimità dei Rifiuti organici. A disposizione ci sono 16 milioni per l’acquisto di compostiere e attività di informazione. Dopo aver presentato la domanda di partecipazione, i Comu

Rifiuti : Regione Sicilia proroga bando per centri comunali raccolta : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - Il Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Sicilia, su input del presidente Musumeci, ha prorogato al 30 ottobre la scadenza del bando per realizzare o ampliare i centri comunali di raccolta dei Rifiuti. Il termine ultimo era fissato per il 15 ottobre. Il provvedime

End of waste - la Regione Lombardia supera lo Sblocca Cantieri : salve le autorizzazioni di 120 aziende impegnate nel recupero dei Rifiuti : Mentre il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, parlando del dl Clima, annuncia che il governo è vicino a raggiungere l’obiettivo di definire la normativa sul cosiddetto ‘End of waste’, ossia la cessazione della qualifica di rifiuto, c’è chi è stato costretto a muoversi autonomamente. È il caso della Regione Lombardia che è dovuta intervenire dopo che la Provincia di Brescia aveva avviato la procedura di revoca dell’autorizzazione al recupero dei ...

Rifiuti Roma - i vertici Ama a un passo dalle dimissioni dopo il ‘no’ del Comune al bilancio. E la Regione proroga l’emergenza di 15 giorni : La Regione Lazio proroga di soli 15 giorni l’ordinanza estiva sull’emergenza Rifiuti di Roma, mentre i vertici della società capitolina Ama sono a un passo dalle dimissioni. “Già nella giornata di martedì”, dicono i bene informati. E sarebbe il settimo cambio in appena 3 anni e mezzo. In ballo c’è il bilancio dell’azienda che gestisce i Rifiuti nella Capitale, cui il Campidoglio non ha ancora approvato i conti del 2017. Tutto ciò mentre ...

Rifiuti - la discarica a Pian dell’Olmo non si farà. L’inatteso dissenso della Regione Lazio : La discarica a Pian dell’Olmo non si farà. La Regione Lazio ha espresso il proprio dissenso al progetto presentato dalla società Torre di Procoio srl – parte del gruppo Maio di Lanciano – di realizzare un imPianto da 700mila metri cubi nella località a nord di Roma, sulla direttrice Flaminia, poco lontano dal confine con il comune di Riano. “L’intervento proposto risulta non conforme alla classificazione urbanistica dell’area d’intervento”, si ...