Fonte : today

(Di giovedì 7 novembre 2019) Mai avrebbe pensato che a 90 anni, sopravvissuta ai campi di sterminio, si sarebbe ritrovata a doversi muovere...

novasocialnews : Quanto è sprofondato in basso un Paese che deve mettere sotto scorta Liliana Segre? #novasocialnews #nonstopnews… - Today_it : Quanto è sprofondato in basso un Paese che deve mettere sotto scorta Liliana Segre? - GFucci58 : RT @marcobrown55: Comunque il terzo posto di benji e fede dimostra quanto iTunes non conti più nulla...il loro album è sprofondato su iTune… -