Presidente del Collegio dei Geometri di Palermo propone patto contro la burocrazia lenta

È morta Maria Pia Fanfani. Vedova dello storico leader Dc - fu Presidente della Croce Rossa : È morta Maria Pia Fanfani. Il 29 novembre aveva compiuto 97 anni. La Vedova di Amintore Fanfani - storico leader della Democrazia Cristiana, più volte presidente del Consiglio e presidente del Senato - è deceduta a Roma. Nata a Pavia nel 1922, fu partigiana, scrittrice e fotografa. Dedicò gran parte della sua vita all’impegno umanitario. Per 11 anni - dal 1983 al 1994 - è stata presidente del ...

Giorgia Meloni al Maurizio Costanzo Show : "Io Presidente del Consiglio? Lo decideranno gli italiani" : Giorgia Meloni cresce sempre più nei sondaggi. Il gradimento personale raggiunge vette altissime tanto da posizionarsi poco sotto Matteo Salvini. Numeri che fanno ben sperare non solo per Fratelli d'Italia. Ospite al Maurizio Costanzo Show, la leader non ha negato ambizioni ben più elevate. Alla dom

Matteo Salvini a Fuori dal coro : "Mario Draghi prossimo Presidente della Repubblica? Perché no..." : Domanda secca di Mario Giordano a Matteo Salvini, suo ospite a Fuori dal coro, su Rete 4: "Mario Draghi prossimo presidente della Repubblica?". E il leader della Lega risponde senza esitazioni: "Why not? Diamoci un tocco di inglese". Salvini insomma vede bene l'ex presidente della Banca centrale eur

Matteo Salvini apre a Mario Draghi Presidente della Repubblica : “Why not?” : È destinata a far discutere la singolare (visto il pregresso) posizione espressa dal leader della Lega Matteo Salvini sulla possibilità che alla Presidenza della Repubblica nel 2022 possa andare l'ex governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Mentre durissimo è il giudizio sul caso ILVA: "Ca..ata drammatica".Continua a leggere

Domani agricoltori in piazza a Roma contro i cinghiali : dalla Calabria 29 amministrazioni comunali - il Presidente del Parco dell’Aspromonte e agricoltori : L’invasione e la presenza dei cinghiali è sempre invasiva e ha determinato lo sconvolgimento e vita difficile nelle campagne e nelle aziende agricole. Domani giovedì 7 novembre dalle ore 9.00 a Roma blitz SOS cinghiali in piazza Montecitorio al quale parteciperanno significativamente dalla Calabria 29 amministrazioni comunali con il gonfalone, il presidente del Parco dell’Aspromonte Domenico Creazzo e una nutrita delegazione di agricoltori che ...

Gyorgy Matolcsy - Presidente della Banca centrale d'Ungheria : "L'euro è una trappola - non una miniera d'oro" : A Budapest si felicitano per lo scampato pericolo: non hanno perduto la sovranità monetaria. Dall'esterno, possono dispensare anche consigli più o meno disinteressati: «È giunto il momento di cercare una via d'uscita dalla trappola dell'euro», sentenzia Gyorgy Matolcsy, dal 2013 governatore della Ba

Polveriera Napoli - duro diverbio nello spogliatoio del San Paolo : i giocatori rifiutano il ritiro imposto dal Presidente : Subito dopo il pareggio ottenuto al San Paolo contro il Salisburgo, i giocatori azzurri hanno rifiutato il ritiro imposto da De Laurentiis, tornando a casa invece che a Castel Volturno Il Napoli è sempre più una Polveriera, a maggior ragione dopo quanto successo ieri sera al San Paolo. Subito dopo il pareggio ottenuto contro il Salisburgo, si è accesso un violento diverbio nello spogliatoio tra i giocatori e il figlio del presidente De ...

Confindustria Abruzzo - le priorità del neo Presidente Marco Fracassi : L'Aquila - Più dialogo con l'Europa, un rapporto costante e costruttivo con la Regione e le principali istituzioni che operano sul territorio, l'identificazione della Zona economica speciale (Zes), la ricostruzione post-sisma. E ancora, la valorizzazione delle filiere produttive dell'Abruzzo, l'internazionalizzazione delle imprese, il Digital Innovation Hub e il turismo come motore di sviluppo della regione. Sono ...

SPILLO/ Se Vestager si candida a co-Presidente dell'Ue : La vicepresidente designata nella nuova commissione Ue apre al dialogo con i sovranisti e scende in campo per rafforzare, o sostituire, Ursula von der Leyen

Martedì alle 19 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà alla Camera sul presunto conflitto di interessi scoperto dal Financial Times : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interverrà alla Camera dei Deputati alle 19 di Martedì per spiegare la sua versione sul presunto conflitto di interessi raccontato la scorsa settimana in un articolo del Financial Times, che aveva scoperto che una società

Hellas Verona - il capo ultras : “Balotelli non potrà mai essere del tutto italiano”. Presidente Setti : “Nostri tifosi simpatici - non razzisti” : “Balotelli secondo me è italiano perché ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto italiano”. Il giorno dopo i cori razzisti contro l’attaccante del Brescia e la sua reazione – con la palla scagliata verso la curva dell’Hellas Verona – il capo degli ultras veronesi, Luca Castellini, interviene così ai microfoni di Radio Cafè. Parole in libertà per sminuire i fatti del Bentegodi ma allo ...

Il Presidente della Corte dei Conti a Ispica : Visita di Cortesia del presidente della Corte dei Conti a Roma, dottor Angelo Buscema, alla sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ispica

Cori razzisti a Balotelli - le parole del Presidente del Verona Setti e il messaggio di Mino Raiola : “Si sta ingigantendo qualcosa che non c’è. Quando si parla di un campione come lui si dà più peso a certe situazioni. Un gesto come il suo viene raccolto di più rispetto ad un altro calciatore. La tensione della partita ha fatto sì che magari ci potesse essere uno scatto di rabbia come il suo che può dare più fastidio perchè fatto da lui e non da altri”. Queste le parole ai microfoni di Sky Sport di Maurizio Setti, ...

La festa in piazza della camorra - l'ira del Presidente dell'Antimafia : «Inaccettabile» : «camorra e neomelodici. Quello tra certe espressioni canore e camorra è un rapporto spesso perverso, in cui si consolidano nel tempo coaguli di ambiguità che vanno sciolti. Quanto...