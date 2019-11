Nato malato e abbandonato | gara di solidarietà per Giovannino

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 7 novembre 2019), così lo hanno chiamato in ospedale, ha 4 mesi. Èad agosto al Sant’Anna di Torino e qui è ancora adesso. Non ha una casa a cui tornare perché i genitori hanno deciso di lasciarlo qui dove aver scoperto la sua malattia. Il piccolo, concepito con la fecondazione eterologa, ha l’Ittiosi Arlecchino. È una patologia rarissima, un caso su un milione di nati. Non può esporsi alla luce solare, ha gravi difficoltà respiratorie ed è continuamente a rischio infezioni. Racconta il quotidiano la Stampa che il piccolo è stato finora accudito dal personale del Sant’Anna. Questo ricovero non potrà andare oltre il sesto mese. Nessuna famiglia si è dichiarata disposta all’adozione e nessuna casa famiglia sembra in grado di farsene carico perché necessita di una assistenza continua. L’Ittiosi Arlecchino è una grave disfunzione congenita della pelle che è delicatissima e ...

giraldiorazio : RT @chiossimanuela2: Non mi sono posta il problema di chi possa abbandonare un bimbo nato malato. Non so chi sono i mandanti . Chiunque sia… - chiossimanuela2 : Non mi sono posta il problema di chi possa abbandonare un bimbo nato malato. Non so chi sono i mandanti . Chiunque… - NATOlizer : Giovannino, il neonato malato e abbandonato al Sant'Anna -