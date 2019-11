Martin Palermo | miglior marcatore del Boca Juniors | entrato nel Guinnes e quel

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Un omone coi capelli tinti di biondo platino. Ma anche uno che si faceva fotografare vestito da donna, uno che è riuscito nell’impresa di sbagliare tre rigori nella stessa partita, uno capace di segnare con un ginocchio sfracellato, un grande attaccante, sgraziato ma terribilmente efficace. Tutto questo è “El Loco”,. Oltre a Gigi Riva, anche l’ex attaccante argentino festeggia il genetliaco. Per lui sono 46 anni. Nato in una famiglia originaria del Molise (Macchiagodena), ma emigrata in Argentina, inizia a giocare da portiere. A 11 anni arriva la svolta. Il suo allenatore, Garcia, lo inventa centravanti per necessità. Esegna a raffica. Si scatena un “Superclasico” di mercato tra River Plate e. Ma uno così pazzo poteva giocare solo con gli Xeneizes. Nel 1997arriva algrazie anche a ...

