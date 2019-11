Marchetti | ridotta la squalifica Sarà disponibile contro il Napoli

Ridotta la squalifica a Marchetti - sarà disponibile contro il Napoli : (ANSA) – GENOVA, 7 NOV – A Napoli ci sarà anche Federico Marchetti. Il portiere rossoblù squalificato per due giornate per proteste dopo la gara con la Juventus ha visto infatti ridurre ad una giornata la sanzione che gli era stata comminata dal giudice sportivo. Il ricorso presentato dal Genoa é stato infatti parzialmente accolto questo pomeriggio dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale presieduta dal prof. Piero Sandulli. La ...