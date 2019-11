Insieme per la salute dei cittadini a Ragusa

Lo frontale violentissimo - poi la tragica scoperta : Helena è morta Insieme al suo amato cane : Siamo ad Arezzo, in località Ristradella, all’altezza di Madonna di Mezzastrada. È qui che mercoledì 6 novembre due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle 14.40. Sul posto sono accorsi immediatamente vigili del fuoco e ambulanze, oltre ad un mezzo di elisoccorso. Il bilancio è tragico: un morto e due feriti. Ad avere la peggio è stata una ragazza di 29 anni, Helena Rapini, che era alla guida di una delle due vetture, una Atos Hyundai ...

Q8-Confagricoltura - Insieme per valorizzazione filiera biometano : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Valorizzare la produzione di energie rinnovabili e implementare l’economia circolare anche in campo energetico. E’ l’obiettivo dell’accordo sottoscritto oggi da Kuwait Petroleum Italia Spa (Q8) e Confagricoltura. L’intesa è stata siglata dall’ad di Q8, Giuseppe Zappalà, e dal vicepresidente di Confagricoltura, Matteo Lasagna, a Ecomondo di Rimini, la fiera dedicata ...

Intesa Sp Insieme a Caritas per scarpe e indumenti nuovi a bisognosi : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – scarpe e capi d’abbigliamento nuovi e di marca, assemblati da persone in condizione di fragilità e da detenuti in kit da distribuire a famiglie bisognose in Basilicata, Calabria, Campania, Piemonte, Puglia e Veneto. E’ il progetto, oggi su scala nazionale dopo un periodo di sperimentazione, dal nome ‘Golden Links: i legami sono oro’, promosso da Intesa Sanpaolo, in accordo con ...

Incinta va in ospedale perché ha forti dolori e muore Insieme a bimbo : Tragedia a Marsicovetere in provincia di Potenza, dove una mamma di 37 anni è morta insieme al figlio che portava in grembo. Una vicenda su cui molti aspetti devono ancora essere chiariti. Tutto è iniziato quando la donna, Sandra Masino, ha cominciato ad accusare dei forti dolori. Accompagnata dai familiari, la 37enne si è presentata all'ospedale San Carlo. Stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto, i medici hanno poi constatato la morte ...

Modica e Venezia Insieme per l'arte : Modica e Venezia unite nel segno dell’arte, a Palazzo Zenobio collettiva di artisti dalla “Contea”. A Palazzo Zenobbio

Campidoglio - Aci e Fia Insieme per costruire percorsi di sensibilizzazione e informazione su sicurezza stradale : Roma – costruire percorsi di sensibilizzazione riguardo l’educazione stradale, garantendo un capillare coinvolgimento delle scuole, in occasione del 17 novembre, ‘Giornata Mondiale dello Studente’, e in corrispondenza dell’E-Prix di Roma 2020, che si svolgerà il prossimo 4 aprile. Azioni che devono inserirsi in un quadro complessivo in cui istituzioni e stakeholders si impegnino, tramite specifiche sinergie, a promuovere la sicurezza ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : definiti i gironi europei. Serbia e Francia Insieme! Ultimo posto per Tokyo : È stata definita la composizione dei gironi di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley, i tornei europei andranno in scena a inizio gennaio e metteranno in palio un posto per sesso. L’Italia non sarà interessata visto che entrambe le squadre hanno già staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi. Gli uomini giocheranno a Berlino dal 5 al 10 gennaio, le otto squadre partecipanti sono state suddivise in ...

Roma - La Fabbrica Creativa e Hyundai Insieme per “Tifo pulito” : Roma Hyundai Tifo pulito. In occasione della gara tra Roma e Milan, vinta dai giallorossi, Fab e Hyundai hanno lanciato l’iniziativa “Tifo pulito”. Anche questo progetto, il terzo che vede collaborare l’agenzia e il brand, rientra nel concept “For The Fans”, idea che guida tutta la comunicazione Hyundai legata al mondo del calcio. Il coordinamento […] L'articolo Roma, La Fabbrica Creativa e Hyundai insieme per “Tifo pulito” è ...

Sondaggi elettorali - crollano Pd e M5s : Insieme perdono l’8 - 5% in un mese - Lega torna a volare : Il Sondaggio effettuato da Noto per il Resto del Carlino evidenzia un momento difficile per le forze di governo, con il Pd che perde il 5% in un mese e il Movimento 5 Stelle in calo del 3,5%. Al contrario, guadagnano tutte le forze di centrodestra, a partire dalla Lega (di nuovo sopra il 33%) e da Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Maria De Filippi e la Carrà pronte per un programma Insieme? La verità : Maria De Filippi gelata da Raffaella Carrà: “Lavorare con lei? Non ho la smania” Raffaella Carrà ha rilasciato una lunga intervista sul quindicinale Lei. E ovviamente l’argomento portante della chiacchierata con il giornalista del magazine è stato il suo ritorno in Tv alla conduzione del programma A raccontare comincia tv. Nella scorsa edizione una delle ospiti più seguite e apprezzate dal pubblico a casa è stata Maria De ...

Leonardo DiCaprio incontra Greta : "Insieme costruiremo un futuro più luminoso per il pianeta" : “Spero che il messaggio di Greta possa svegliare i leader mondiali” e “che il tempo dell’inerzia sia finito”. A dirlo è Leonardo DiCaprio dalla sua pagina Facebook, condividendo due scatti che lo ritraggono in compagnia dell’attivista svedese Greta Thunberg.″È per merito suo e degli altri giovani attivisti nel mondo che sono ottimista nei riguardi del futuro”, scrive nel post ...

Ultimi sondaggi elezioni regionali in Emilia Romagna - si prospetta una nuova valanga verde – Lega - per evitare un’altra batosta Pd - M5S e Matteo Renzi costretti a correre Insieme : Sembra che le intenzioni di voto in Emilia Romagna siano quelle di cambiare registro dopo 50 anni di governo del Partito Democratico. L’avanzata della Lega, anche in Emilia Romagna, sembra non avere soste e soprattutto ostacoli. Matteo Salvini già da ieri ha iniziato a visitare città per città la regione e i sondaggi al momento lo vedono in nettissimo vantaggio. Nessuno si sarebbe sognato fino a qualche tempo fa quello che sta ...

Insieme - caro Nicola - per combattere la destra : La mattinata di oggi è iniziata piuttosto presto, soltanto con qualche ora di sonno: zaino in spalla e di corsa alla stazione di Firenze, per tornare sul territorio e riprendere più carichi di prima l’università e l’attività politica. Perché tutto questo?Ieri sera, Insieme a ragazze e ragazzi provenienti da varie parti di Italia, ero a Poggibonsi nel cuore della Toscana. In cui, di fronte a una sala ...

Carfagna e Toti al lavoro per un partito Insieme - ma serve il sì di Salvini? : L’ex ministra prende le distanze da Forza Italia sull’antisemitismo. Cena con il governatore ligure. Una cinquantina i parlamentari in fuga