Due persone sono state accoltellate su un treno Frecciarossa | l’aggressore è stato

Due persone accoltellate sul Frecciarossa : grave una donna - preso l’aggressore : Il treno partito da Torino era diretto a Roma. Il fermo a Bologna. Sembra che la vittima e l’uomo si conoscessero

Due persone sono morte in Bolivia durante gli scontri tra sostenitori e oppositori del presidente Morales - appena rieletto : Due persone sono morte a Montero, vicino a Santa Cruz, in Bolivia, durante le proteste legate ai risultati delle elezioni presidenziali, vinte al primo turno e per la quarta volta dal presidente Evo Morales. Secondo il quotidiano locale El Debe

Francia - 84enne ex candidato del Front National cerca di incendiare la porta della moschea di Bayonne e ferisce Due persone : Ha prima tentato di incendiare la porta della moschea di Bayonne, nel sud-ovest della Francia, e poi ha sparato contro due anziani che lo avevano sorpreso ferendoli gravemente. Poi, ripartendo, ha dato fuoco a un’auto. Poco dopo Claude S., 84 anni, è stato arrestato nella sua casa a Saint-Martin de Seignanx. Media francesi riferiscono che è stato candidato del Front National nel 2015 alle elezioni locali. Unità cinofile stanno attualmente ...

Aurelio. Arrestate Due persone a bordo di un motoveicolo rubato : Cronaca di Roma – Due persone sono state Arrestate dalla Polizia di Stato a bordo di un motoveicolo rubato. Il fatto è avvenuto ieri mattina in zona Aurelio. I due sono scappate per sottrarsi a un controllo della Polizia di Stato. Quando gli agenti del Commissariato Primavalle hanno cercato di fermare il motoveicolo in via Boccea all’angolo con via Costanzo Guglielmi, il conducente del mezzo ha accelerato la marcia cercando di ...

A Due milioni di persone in California potrebbe essere tolta la corrente elettrica per limitare i rischi di nuovi incendi : Pacific Gas & Electric, la società energetica che rifornisce di elettricità la California, ha detto che potrebbe dover togliere la corrente a 36 contee dello stato americano per evitare che scoppino nuovi incendi, dato che secondo le previsioni meteorologiche nelle

Due persone sono state uccise durante le proteste antigovernative di oggi a Baghdad : Venerdì si sono tenute nuove manifestazioni antigovernative in Iraq per protestare contro il primo ministro Adel Abdul Mahdi, l’alto tasso di disoccupazione e la corruzione della classe politica del paese. durante le proteste, due persone sono state uccise e molte

La polizia britannica ha arrestato altre Due persone per il caso dei 39 morti trovati nel rimorchio di un camion a Grays : Venerdì la polizia britannica ha arrestato altre due persone per il caso dei 39 morti trovati nel rimorchio refrigerato di un camion a Grays, a est di Londra. Gli arrestati sono un uomo e una donna, entrambi di 38 anni

Due persone sospettate dell’omicidio di Luca Sacchi - il 24enne colpito alla testa da un proiettile a Roma - sono state fermate dalla polizia : Nella notte tra giovedì e venerdì la polizia di Roma ha fermato due persone sospettate della rapina e dell’omicidio del 24enne Luca Sacchi, colpito alla testa da un proiettile mercoledì sera mentre cercava di impedire che la sua fidanzata fosse rapinata. I

Omicidio Luca Sacchi - si costituiscono Due persone. Voci dalla Questura : legami con la Magliana : Due persone sono state fermate: sono i sospettati della rapina e dell'Omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso con un colpo di pistola alla nuca a Roma dopo aver cercato di difendere la sua ragazza da una rapina. I due uomini sono stati individuati dalla squadra mobile della polizia e, stando a qu

Polizia rimuove insediamento abusivo su riva Ostiense. Denunciate Due persone : Roma – Diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute ieri mattina lungo le sponde del Tevere, all’altezza di Ponte della Scienza. Rimossi tre insediamenti abusivi composti da circa 15 baracche e identificate due persone, di nazionalità ceca, che al termine delle procedure di identificazione sono state Denunciate per occupazione abusiva di area golenale. I due hanno rifiutato l’assistenza alloggiativa ...