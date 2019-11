Diabete | una nuova cura per combatterlo | influenza i livelli di insulina e zuccheri nel

Diabete : una sostanza chimica aumenta il rischio - interferisce con zuccheri e insulina : Secondo una ricerca condotta dal Baker Heart and Diabetes Institute di Melbourne, una sostanza chimica impiegata nella produzione di determinati tipi di plastica sarebbe un fattore significativo di rischio di Diabete tipo 2: si tratta del bisfenolo A, comunemente noto come BPA, presente in livelli rilevabili nell’urina del 95% delle persone. L’esposizione al BPA sarebbe connessa al rischio di contrarre Diabete tipo 2. Lo studio, ...

Ha il Diabete e le devono amputarle una gamba - dopo l’operazione i medici dicono che l’operazione è riuscita perfettamente - ma poi scoprono di aver amputato la gamba sbagliata : Siamo in Argentina all’ospedale di Berazategui, una città che si trova a sud della capitale Buenos Aires. Una donna di 66 anni, Madgalena Leguizamon aveva una grave forma di diabete e si è dovuta ricoverare d’urgenza. I medici hanno deciso di sottoporla a un intervento e di amputarle un piede. Durante il corso dell’operazione lo staff medico si era accorto che era impossibile fermare l’infezione amputando solo il piede ma dovevano ...

Diabete - ipertensione e colesterolo alto : chi ne soffre “dovrebbe controllare la funzione renale almeno una volta l’anno” : I reni sono degli “operai modello”, perfino troppo, lavorano sempre e non si lamentano mai, neanche quando perdono qualche colpo e dovrebbero avvertire che c’è qualcosa che non va. La Malattia renale Cronica (MRC) secondo recenti studi della Società Italiana di Nefrologia (SIN) colpisce circa il 17-10% della popolazione ed è, purtroppo, in continua progressione. In pratica oltre due milioni di italiani hanno i reni che non fanno più il loro ...

Diabete e pre-Diabete : una nuova indicazione del valore di glicemia per scoprire chi è malato : Il Diabete è sempre più diffuso in Italia e assistere le persone con la malattia è diventato un impegno sempre più gravoso per il sistema sanitario nazionale. I dati più recenti dell’Osservatorio ARNO Diabete, nato da una collaborazione tra Società Italiana di Diabetologia (SID) e CINECA, documentano che il tasso di prevalenza totale del Diabete in Italia è pari al 6,34%. E accanto ai casi noti non rilevati da queste fonti (prevalentemente ...

Il grasso che riveste il cuore può determinare scompenso cardiaco - una complicanza frequente nelle persone obese con Diabete di tipo 2 : L’obesità interessa il 20 per cento della popolazione adulta nei Paesi occidentali, mentre il sovrappeso arriva a coinvolgerne il 50 per cento. Entrambe le condizioni rappresentano un importante fattore di rischio per lo sviluppo di complicanze cardio-metaboliche quali diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e infarto del miocardio. Questo rischio è determinato soprattutto dall’aumento del tessuto adiposo viscerale, che rappresenta quella ...

Diabete : una bevanda ha sorprendenti effetti positivi sui livelli di glucosio nel sangue e sul metabolismo del grasso : Un sorprendente effetto positivo di una bevanda sul Diabete è stato scoperto grazie a una meta analisi di studi presentata dalla Southeast Universty di Nanchino in Cina in occasione del 55° Congresso dell’Associazione europea per lo studio del Diabete. Secondo i ricercatori un consumo da basso a moderato di alcol potrebbe avere un effetto “benefico” su soggetti con Diabete di tipo 2, agendo sui livelli di glucosio nel sangue e ...