Cari uomini | preoccupatevi se la vostra donna sceglie il silenzio

Fonte : dilei

(Di giovedì 7 novembre 2019), nonse ladiscute con voi, vi rimprovera e vi richiama all’appello,quando non lo farà più. Noi donne siamo fatte così, amiamo parlare, a volte lo facciamo troppo, ma è così che ci piace esprimere le nostre emozioni, i nostri sentimenti e anche il nostro disappunto. Sono molti gliche spesso si lamentano della loro vita di coppia o della loro compagna. Il problema non sono gli scontri ma il, specie quando diventa lungo e alza muri invalicabili. Se discutiamo, ci scontriamo e alziamo la voce è perché teniamo alla relazione e alla persona che abbiamo accanto. Se non fosse così, lasceremmo correre e andremmo avanti con la nostra vita serenamente. Quando discutiamo in maniera animata è perché i sentimenti e le emozioni nella nostra mente e nel nostro cuore si accendono come scintille. Siamo sincere e con il nostro ...

TilMamola : #chilhavisto Comunque cari Uomini, basta con le barbe. Non tutti possono averle. Sanno molto di sporco e i lineamenti non si vedono - uominiedonne : Una nuova fiamma per Gemma, un'entrata inaspettata per Anna e due cari ospiti in studio! Per rivedere la puntata de… - Nutrimenti : RT @Rifug_Ircocervo: Torna in libreria Giacomo Verri con 'Un altro candore' per @Nutrimenti e tornano i temi a lui più cari: la Resistenza… -