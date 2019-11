Accoltella la sua ex e un passeggero sul Frecciarossa | preso inserviente Lei è grave

Accoltella la sua ex e il nuovo fidanzato sul Frecciarossa : preso inserviente. Lei è grave : Il convoglio partito da Torino era diretto a Roma. Il fermo a Bologna. L’uomo, un inserviente del treno, avrebbe perso la testa quando ha visto la donna con il nuovo compagno. È stato preso in stazione

Accoltella un vigilante e poi si uccide con la sua pistola : Un ragazzo ha Accoltellato un vigilante e quindi gli ha strappato la pistola d'ordinanza e si è suicidato nel tunnel della metro B Tiburtina, periferia della Capitale. A chiamare le forze dell'ordine è stato un passante. "Un ragazzo si è tolto la vita nel sottotunnel della metropolitana. Ha ancora la pistola in mano", le parole dell'uomo al 112. In piazzale della stazione Tiburtina c'è la Polizia di Stato. Il vigilante ...

