Usa | i Repubblicani cedono ai Dem Kentucky e Virginia alle elezioni per governatori e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 novembre 2019) A un anno dal voto per le Presidenziali Usa, arrivano segnali negativi per Donald Trump e il Partito Repubblicano. Il primo test dopo il giro di boa dei 365 giorni dalla corsa alla Casa Bianca era quello dell’elezione deiine in Mississipi, oltre a quelle per il Parlamento della, tutte e tre roccaforti del Grand Old Party. Dei tre test, icadonoe in. Nel primo Stato, il governatore repubblicano uscente Matt Bevin perde per una manciata di voti (48,9% contro 49,2%) contro il candidato Democratico Andy Beshear. In attesa della conferma, a causa del margine ristretto, quella nello Stato orientale sarebbe una brutta sconfitta per Donald Trump, in uno stato dove aveva vinto con un margine del 30% contro Hillary Clinton e dove lunedì aveva tenuto il suo ultimo comizio proprio a sostegno di Bevin. Lo scarto tra i due ...

