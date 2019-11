Strage di mormoni in Messico | un arresto Trump | fare guerra ai cartelli della droga

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto un gruppo di uomini armati, probabilmente di un cartello, adi una importante famiglia mormone in. Almeno tre donne e sei bambini sono stati uccisi in un'imboscata in pieno giorno mentre, con altri familiari stavano viaggiando in una zona vicina al confine con gli Stati Uniti. Un uomo è stato arrestato perché sospettato di avere preso parte al massacro. La polizia messicana ha dichiarato di aver fermato un individuo che teneva in ostaggio due prigionieri, legati e imbavagliati nello stato di Sonora. Il sospettato aveva diversi fucili e una grande quantità di munizioni.Le vittime del massacro appartenevano alla famiglia LeBaron di una comunità mormone che si stabilì sulle colline del nord delnegli anni Quaranta. Ha raccontare l'accaduto Julian LeBaròn, fratello di Benjamin, fondatore di un ...

Agenzia_Ansa : Strage di #mormoni in #Messico, anche bambini e 2 neonati. Uccisi da cartelli della droga, alcuni bruciati vivi… - Agenzia_Ansa : Strage di #mormoni in #Messico Uccisi da cartelli della droga, alcuni bruciati vivi #ANSA - Agenzia_Ansa : #Mormoni massacrati dai #narcos, donne e bimbi arsi vivi. Uccisi dai cartelli della droga. Il gruppo è caduto in un… -