Sarri | abbiamo i mezzi per fermare il razzismo nel calcio

Sarri a Dazn : «Abbiamo vinto contro un avversario che poteva metterci molto in difficoltà» : L’allenatore della Juve Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn dopo la vittoria maturata contro il Torino nel derby della mole: Le piace questa Juve? «Quella di stasera mi è piaciuta perché era una partita difficilissima. era chiaro che loro sarebbero entranti campo con un livello di determinazione altissima e dovevamo controllarli cercando poi di prendere il possesso della partita per poi chiuderla. Direi che ci siamo riusciti, era una ...

Luiz : 'Scorsa stagione tutti avrebbero cacciato via Sarri - poi abbiamo vinto in Europa’ : La Juventus, affidandosi a Maurizio Sarri, ha evidentemente rivoluzionato la sua strategia tecnica, considerando la volontà dell'allenatore toscano di promuovere un gioco offensivo che valorizzi le capacità del settore avanzato. Una scelta in qualche modo impopolare e accolta dalla maggior parte dei sostenitori bianconeri non nella maniera ideale: attualmente ci sono ancora tifosi bianconeri che rimpiangono l'ex tecnico Allegri e rimproverano a ...

Juventus-Lokomotiv Mosca - Sarri ‘nasconde’ i problemi : “c’era il rischio di innervosirsi - ma abbiamo giocato a 10 all’ora” : L’allenatore toscano ha parlato al termine della vittoria sulla Lokomotiv, difendendo la prestazione dei propri giocatori Maurizio Sarri difende la Juventus, anche dopo una prestazione sotto tono come quella fornita contro la Lokomotiv Mosca. L’allenatore bianconero ammette la poca brillantezza dei proprio giocatori, sottolineando però la loro bravura a non perdere la testa senza farsi prendere dall’ansia. Massimo ...

Juventus - Sarri : “Bravi a non perdere la testa - abbiamo fatto 28 tiri in porta e il record di possesso palla” : La Juve vince nel finale grazie a Dybala. Non la miglior versione dei bianconeri, che riescono comunque ad avere la meglio della Lokomotiv Mosca. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole del tecnico Maurizio Sarri. La Joya cala la ‘Mask’ e salva una brutta Juve, Dybala-Lokomotiv 2-1: le pagelle di CalcioWeb [FOTO] “Ad un certo punto è diventata una partita difficile, siamo stati bravi a non perdere la testa. abbiamo fatto ...

Sarri : Eravamo stanchi - siamo partiti a 10 all’ora e abbiamo finito a 10 all’ora : L’allenatore della Juve Maurizio Sarri ai microfoni di Sky dopo la vittoria acciuffata per i capelli grazie a Dybala Avete avuto dei problemi “Problemi ne abbiamo avuti pochi, poi siamo andati sotto ed è diventata una partita per noi difficile. siamo stati bravi a non perdere la testa. Poi abbiamo preso dei rischi perché giocavamo con tanti giocatori offensivi. Che alla lunga si poteva sistemare la partita era chiaro, il rischio era ...

Sarri - abbiamo meritato di vincere : "Il sorpasso e' poco significativo, importante e' che abbiamo fatto una prestazione di carattere e personalita' contro una squadra forte in un ambiente carico. abbiamo meritato di vincere": e' l'analisi di Maurizio Sarri dopo il successo dalla Juve sull'Inter. Solo per 9' si sono visti in campo Dybala, Higuain e CR7, scelta che Sarri spiega cosi' a Sky: "L'inerzia della partita era nostra e andava provato. Uscire dalla partita con un punto era ...