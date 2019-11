Maltempo Toscana | frana un muro di contenimento a Firenze | un’auto danneggiata

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Le piogge stanno causando disagi in, dove undito aa causa del. Il, posto a delimitazione di una proprietà privata, èto questa mattina intorno alle 10.30 a causa delin via Torre del Gallo sulle colline della città. Un’auto in transito è stata parzialmente investita dai detriti e, illeso il conducente. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e vigili del fuoco, che hanno eseguito verifiche di stabilità sulla parte dinon crollata. La strada è rimasta chiusa fino alle 12.30 circa, quando è stata riaperta una singola carreggiata con senso unico alternato. La proprietà delsi è attivata per provvedere alla pulitura della carreggiata e alla messa in sicurezza. Sempre a causa delquesta mattina intorno alle 11 un albero e’ caduto sulla sede stradale a Pontassieve, in via ...

