Inaccettabile Ma Conte è disarmato dinanzi a Mittal

"ArcelorMittal chiede 5 mila esuberi. Inaccettabile" - ha detto Conte : Il motivo che ha portato ArcelorMittal a recedere dall'investimento nell'Ilva non è la clausola per la tutela penale, ma la non sostenibilità dell'investimento con una produzione di acciaio ridotta che richiederebbe all'azienda la necessità di tagliare 5 mila posti di lavoro. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo l'incontro con i vertici della multinazionale indiana a Palazzo Chigi: "Il governo ha dichiarato la ...

Ex Ilva - Conte : “Inaccettabile posizione di ArcelorMittal - governo vuole mantenere livelli occupazionali” : “La posizione espressa oggi da ArcelorMittal è inaccettabile, il governo è determinato nel voler mantenere i livelli occupazionali attuali“. A dirlo, di fronte ai sindacati riuniti a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo l’annuncio della multinazionale di voler abbandonare il sito produttivo di Taranto. L'articolo Ex Ilva, Conte: “Inaccettabile posizione di ArcelorMittal, governo vuole ...

Renzi fa saltare i nervi a Conte che sbotta : basta o è crisi - Inaccettabile tuo comportamento : “Renzi non è opposizione, gli chiedo correttezza”. Perché “è inaccettabile che uno senta il bisogno di rimarcare ogni giorno uno spazio politico” con la logica con cui lo sta facendo Renzi. “Questo ¬ci precluderà la possibilità di andare avanti”. In un'intervista ad Avvenire Conte agita per la prima volta il fantasma di una nuova crisi di governo. Ma esclude in maniera netta l'ipotesi di un nuovo voto. “Andare a votare? I cittadini ci chiedono ...