Google Fotocamera 7 2 porta l’Astrofotografia e le novità dei Pixel 4 sui vecchi modelli

Svelato il segreto del ritocco fotografico di Google Fotocamera : Chi se non un fotografo specializzato in matrimoni, ha la giusta esperienza per capire come valorizzare al meglio i volti? Ecco perché Google ha chiesto l’aiuto di una serie di fotografi di matrimoni per ottimizzare la propria funzione di ritocco del volto, introdotta su Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL. Nel corso di […] L'articolo Svelato il segreto del ritocco fotografico di Google Fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera si aggiorna : la versione 7.2 porta con sé tre novità per i Pixel : Google Fotocamera si aggiorna ancora attraverso il Google Play Store alla versione 7.2 e lo fa per aggiungere alcune piccole funzionalità utili per avere una migliora esperienza utente e video. L'articolo Google Fotocamera si aggiorna: la versione 7.2 porta con sé tre novità per i Pixel proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 : tra fotocamera e "radar" - il segreto è l'equilibrio. La nostra prova : Big G ha lanciato, anche in Italia, il suo nuovo smartphone di punta. Che fa dell'ottimizzazione la sua forza. Con diverse sorprese in campo fotografico, nel machine learning e nell'interazione avanzata con l'utente

Google conferma : delle funzioni della fotocamera dei Pixel 4 non arriveranno su Pixel 3 e 3a : Google conferma che le modalità "esposizione doppia" e Live HDR+ della fotocamera dei nuovi Pixel 4 non saranno disponibili sulla gamma Pixel 3 e Pixel 3a L'articolo Google conferma: delle funzioni della fotocamera dei Pixel 4 non arriveranno su Pixel 3 e 3a proviene da TuttoAndroid.

Rick Osterloh di Google parla di HTC - Pixel 4 - fotocamera - face unlock e altro : Rick Osterloh, capo della divisione hardware di Google, ci parla dei nuovi prodotti presentati al recente evento Made by Google, svoltosi a New York. L'articolo Rick Osterloh di Google parla di HTC, Pixel 4, fotocamera, face unlock e altro proviene da TuttoAndroid.

L’Astrografia dei Pixel 4 per tanti smartphone con i porting della Google Fotocamera : Volete usare la Modalità astrografia dei Google Pixel 4 con il vostro smartphone? Scaricate questi porting della Google Fotocamera! L'articolo L’Astrografia dei Pixel 4 per tanti smartphone con i porting della Google Fotocamera proviene da TuttoAndroid.

La fotocamera dei Google Pixel 4 è tanta roba : ecco di che cosa è capace : Durante la presentazione dei nuovi Pixel 4, Google si è soffermata a lungo sulle qualità fotografiche dei nuovi flagship, spiegando le novità. L'articolo La fotocamera dei Google Pixel 4 è tanta roba: ecco di che cosa è capace proviene da TuttoAndroid.

Sui Pixel 4 di Google debuttano la doppia fotocamera e il display a 90Hz : Google sposa il display a 90Hz e lancia il suo smartphone Pixel 4 nel mondo del gaming spinto e dell'entertainment. Dopo OnePlus (che lo aveva introdotto già nella serie 7) e Realme (che ha presentato questa mattina a Madrid l'X2 Pro), anche il colosso di Mountain View ha presentato a New York il display di nuova generazione unito - per la prima volta su un Pixel - alla doppia fotocamera e a un sensore di movimento che utilizza un ...

Non avete un Pixel? Ci sono i porting della Google Fotocamera 7.1 disponibili al download : sono disponibili al download i porting della Google Fotocamera 7.1 per tanti smartphone Android non Google. L'articolo Non avete un Pixel? Ci sono i porting della Google Fotocamera 7.1 disponibili al download proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera dei nuovi Pixel 4 avrà la funzione “volti frequenti” : L'applicazione Google Fotocamera dei nuovi Google Pixel 4 integrerà la funzione volti frequenti L'articolo Google Fotocamera dei nuovi Pixel 4 avrà la funzione “volti frequenti” proviene da TuttoAndroid.

La nuova Google Fotocamera è qui - pronta al download dal Play Store : ecco le tante novità : Google Fotocamera è tutta nuova con la versione 7.1, disponibile al download: nuova interfaccia, nuove funzioni e ancora più qualità! L'articolo La nuova Google Fotocamera è qui, pronta al download dal Play Store: ecco le tante novità proviene da TuttoAndroid.

Google “scivola” nuovamente sui Pixel 4 : tanti nuovi dettagli - molti sulla fotocamera : Mancano meno di due settimane alla presentazione di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, ma negli ultimi giorni le indiscrezioni a riguardo dei nuovi flagship si sono intensificate al punto da svelare quasi ogni aspetto che li caratterizzerà. Un ulteriore impulso a questa tendenza è arrivato direttamente da Google e da Pixel Tips, app del colosso americano che propone dei suggerimenti per utilizzare al meglio un Google Pixel e che in seguito ad un ...

Il codice di Google Fotocamera 7.0 e Android 10 continuano a svelare nuove funzioni : Il codice della versione 7.0 di Google Fotocamera ci svela alcune delle novità su cui stanno lavorando gli sviluppatori del colosso di Mountain View L'articolo Il codice di Google Fotocamera 7.0 e Android 10 continuano a svelare nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

Ecco un’anteprima delle potenzialità di Google Pixel 4 e Google Fotocamera 7.0 nell’astrofotografia : Tra i punti di forza della gamma Google Pixel 4 spicca il comparto fotografico che,stando a quanto emerso, potrà contare su varie nuove feature. Ecco un'anteprima L'articolo Ecco un’anteprima delle potenzialità di Google Pixel 4 e Google Fotocamera 7.0 nell’astrofotografia proviene da TuttoAndroid.