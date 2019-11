Giulia De Lellis ora pensa al matrimonio e ai figli?

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Roberta Damiata In una lunga intervista,Deracconta il suo periodo più buio e la sua rinascita grazie ad Andrea Iannone e per il futuro anticipa i fiori d'arancio In una lunga intervista al settimanale “Diva e Donna”,Deha ricordato il lungo periodo che ha poi raccontato nel suo libro. Ma ha fatto chiarezza su molti particolari e soprattutto sul suo stato d’animo. Un lungo periodo che l’ha vista attraversare il dolore di un tradimento, una storia molto fugace con Irama e il libro che è stato per lei come una lunga seduta di terapia, fino ad arrivare poi al grande amore con Andrea Iannone che le ha fatto dimenticare tutto e in qualche modo rinascere. “Ora mi sento migliore perché innanzitutto ho riacquistato fiducia nell’essere umano, cosa che prima non mi riusciva più, ma non solo in amore, in generale. Sono cresciuta, ho placato le mie gelosie. ...

Silvia90Par : RT @redazioneiene: “Sono standard che stanno rovinando un’intera generazione”. “Io preferisco la donna magra”. Le due ex troniste e influe… - redazioneiene : “Sono standard che stanno rovinando un’intera generazione”. “Io preferisco la donna magra”. Le due ex troniste e i… - elsharr : Che poi stamattina sono entrata in spogliatoio e mi avevano rubato la gruccia dall’armadietto io SCIOCCATA come giulia de lellis -