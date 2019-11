Fernando Alonso si lancia verso la Dakar | quarto nella prima tappa dell’Ula-Neom Rally in

Dakar 2020 - Fernando Alonso continua la sua marcia di avvicinamento : nuovo test all’Ula-Neom Rally : Lo spagnolo e Marc Coma prenderanno parte al terzo round del Saudi Desert Rally Championship, che ripercorre il tracciato della Dakar 2020 Fernando Alonso continua la fase di avvicinamento alla Dakar 2020, in programma dal 5 al 17 gennaio per la prima volta in Arabia Saudita. Lo spagnolo, insieme al connazionale Marc Coma, saranno impegnati proprio su quei percorsi nel Saudi Desert Rally Championship, partecipando all’Ula-Neom Rally ...

Dakar 2020 : Fernando Alonso prosegue l’avvicinamento - prendendo parte all’Ula-Neom Rally : Fernando Alonso e Marc Coma sono pronti a prendere parte all’Ula-Neom Rally, il terzo round del Saudi Desert Rally Championship, il campionato Rally dell’Arabia Saudita, Nazione che. com’è ben noto, ospiterà per la prima volta una edizione della Dakar dal 5 al 17 gennaio prossimi. Si tratterà, quindi, della terza gara della coppia spagnola dopo la Lichtenburg 400 in Sudafrica e il Rally del Marocco del Mondiale FIA ...

Fernando Alonso nel Mondiale di Rally? Lo spagnolo mette le cose in chiaro : “non sarei pronto…” : Il pilota spagnolo ha rivelato di non avere in programma di partecipare al Mondiale di Rally, spiegandone attentamente i motivi Fernando Alonso non ha in programma di prendere parte al prossimo Mondiale di Rally, a rivelarlo è proprio il pilota asturiano sottolineandone i motivi di questa sua decisione. AFP/LaPresse Intervistato ai microfoni di Motorsport Magazine, l’ex campione del mondo di Formula 1 ha scartato la possibilità WRC: ...

Fernando Alonso si lancia verso la Dakar 2020 : effettuato un test in Catalogna - ora l’Ula Rally : Fernando Alonso si sta preparando alla Dakar 2020, il due volte Campione del Mondo di Formula Uno si cimenterà col celeberrimo Rally raid che andrà in scena a gennaio in Arabia Saudita e tra venerdì e sabato scorso si è messo al lavoro in Catalogna insieme al copilota Marc Coma: 500 chilometri di test per iniziare a trovare il giusto feeling con la Toyota e ottimi riscontri stando a quanto ha dichiarato l’asturiano. Fernando Alonso si ...

Fernando Alonso alla Dakar 2020! Lo spagnolo è il primo Campione del Mondo di F1 a disputare il mitico rally raid : Dopo mesi di voci, adesso c’è l’ufficialità: Fernando Alonso sarà al via dell’edizione 2020 della Dakar con la Toyota, in quella che per lui è una nuova avventura nel Mondo dell’automobilismo a 360 gradi, oltre l’universo della F1 che gli ha dato i due titoli mondiali su Renault nel 2005 e nel 2006. Non era mai accaduto che un Campione del Mondo di F1 si cimentasse nel più famoso rally raid del Mondo, che per la ...

Motori – Adesso è ufficiale : Fernando Alonso alla Dakar 2020 : Fernando Alonso alla Dakar 2020: Adesso la partecipazione dello spagnolo al famoso Rally è finalmente ufficiale Si attendeva solo l’ufficialità, ma tutto faceva pensare che Fernando Alonso avrebbe detto sì! L’ex pilota di Formula 1 sarò al via della Dakar 2020 il prossimo 5 gennaio. Lo spagnolo sarò a bordo di una Toyota Hilux, con Marc Coma come copilota. Alonso, sempre a caccia di nuove avventure dopo il ritiro dalla Formula ...

Fernando Alonso su un suo ritorno in F1 : “Le possibilità sono al 50% - ma non è una priorità” : Fernando Alonso e la F1: una porta aperta al 50%. Il due volte campione del mondo del Circus (2005-2006), ritiratosi l’anno scorso, si sta preparando in vista di nuove sfide. Dopo aver dato conferma delle sue qualità nelle gare di durata, il suo prossimo obiettivo è quello della Dakar 2020, con la Toyota. Una competizione completamente nuova per l’asturiano, desideroso però di sperimentare e di centrare target prestigiosi. Tuttavia, ...

Fernando Alonso riapre alle F1 : “Il ritorno non è impossibile - posso divertirmi. La Dakar? La sfida più difficile” : Fernando Alonso apre a un possibile ritorno in Formula Uno! Lo spagnolo aveva chiuso le porte alla massima categoria automobilistica ma in un’intervista concessa a GQ si è soffermato su un suo clamoroso rientro nel Circus. L’asturiano è sembrato molto ottimista in merito: “Non vedo impossibile il mio ritorno in F.1. So che ogni anno che passa il mio ritorno sarà più difficile, perché comincio ad avere un’età ma non vedo ...

Rally del Marocco 2019 - Fernando Alonso chiude 27° : “Ottima esperienza - non so se faremo la Dakar” : Fernando Alonso ha concluso il Rally del Marocco al 27esimo posto assoluto. La prima esperienza dello spagnolo nei raid non è stata delle migliori, il risultato del due volte Campione del Mondo di Formula Uno è stato inficiato dalle 70 ore di penalità accumulate nella terza tappa quando aveva rotto una sospensione dopo essere finito in un fosso che a suo dire non era segnalato nel road-book. L’asturiano si era presentato in Africa per ...

Fernando Alonso infuriato al Rally del Marocco : “C’era una buca enorme - rotta la sospensione”. Ritiro nella terza tappa : Fernando Alonso si è letteralmente infuriato al termine della terza tappa del Rally del Marocco. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno si è dovuto ritirare per un incidente dopo aver portato a termine soltanto il primo dei tre tratti cronometrati (80 km su 363 km). La Toyota dello spagnolo è tornata al bivacco sul carro attrezzi e le accuse agli organizzatori sono puntualmente arrivate: “Tre delle prime dieci auto hanno avuto ...

Fernando Alonso pronto per il Rally del Marocco : “voglio una gara senza problemi. Obiettivo? Accumulare chilometri” : Fernando Alonso è carico in vista dell’inizio del Rally del Marocco: l’ex pilota di F1 non vede l’ora di gareggiare Tutto pronto per il Rally del Marocco, gara che prenderà il via domani all’alba da Fez e vedrà impegnato anche Fernando Alonso. Sono 5 le tappe previste: la 1ª da Fez a Erfoud, nel sud del Paese; la 2ª e la 3ª con partenza e arrivo a Erfoud; mentre la 5ª vedrà il ritorno a Fez. Fernando Alonso è carico ...

Formula 1 - Fernando Alonso non ha dubbi : “non ho nessuna intenzione di tornarci a breve termine” : Lo spagnolo ha allontanato il suo possibile ritorno in Formula 1, sottolineando di essere concentrato sulla Dakar 2020 Il prossimo obiettivo di Fernando Alonso è la Dakar 2020, il pilota spagnolo si sta preparando per partecipare al famosissimo rally-raid che si terrà il prossimo gennaio. Lapresse Dopo aver svolto due test nelle scorse settimane, il driver di Oviedo sarà ai nastri di partenza del prossimo rally in Marocco, step ...

Fernando Alonso : “Non penso di tornare in F1 - dovevo tirare il fiato. Stagione perfetta come il 2005-2006” : Fernando Alonso ha presentato il videogioco Grid al MSI Motor & Spor Institute di Madrid, il due volte Campione del Mondo di F1 è stato anche un consulente per la realizzazione del game e ha poi parlato in una conferenza stampa: “Non è nella mia mente tornare in F1. Avevo bisogno di tirare il fiato dopo 18 anni al massimo, nessun atleta di vertice ha passato così tanto tempo ai massimi liveli, nemmeno Schumacher o Michael ...

Fernando Alonso continua l’avvicinamento alla Dakar 2020 : parteciperà al Rally del Marocco : Prosegue il percorso di avvicinamento di Fernando Alonso verso la Dakar 2020. Il pilota spagnolo, da grande perfezionista quale è, ha deciso di sfruttare ogni occasione per fare esperienza in questo mondo e, quindi, prenderà parte al Rally del Marocco (che si disputerà tra il 3 ed il 9 ottobre) ultima prova del campionato del mondo di RallyCross Country FIA e tradizionale prova generale proprio per la Dakar. La Toyota ha confermato ...