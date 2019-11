F1 | nuova Spy Story? Si sospetta una fuga di dati sul motore Ferrari Honda ne avrebbe

Fonte : oasport

(Di mercoledì 6 novembre 2019) La battaglia trae Red Bull, accesa in pista e fuori da Max Verstappen ad Austin (Stati Uniti), non sembrerebbe qualcosa di limitato solo al presente. Andiamo però con ordine. Nel paddock, in Texas, tanti hanno correlato la mancanza prestazionale della Rossa alla direttiva tecnica riguardante l’uso del flussometro, sul tema “Power Unit”. Tale restrizione, secondo quest’idea,reso impossibile inserire benzina in più e quindi raggiungere le velocità incredibili in rettilineo da parte della monoposto di Maranello. L’olandese, sull’argomento, si è fatto scappare dichiarazioni “pepate” ai microfoni di Ziggo Sport: “Questo è ciò che accade quando smetti di barare. Ora sono stati esaminati molto attentamente questi aspetti, ma dobbiamo continuare a tenere d’occhio la situazione“. Tuttavia, secondo la Federazione Internazionale, la ...

