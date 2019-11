Conte offre lo scudo penale Ma ArcelorMittal dice no

Gli anziani della Turingia Conte ngono l’AfD - ma la grande coalizione soffre : Milano. I vecchi hanno contenuto l’assalto del l’AfD in Turingia , forse perché la memoria ha un senso e una forza, e va bene l’insofferenza, l’est tedesco dimenticato e quei migranti (pochissimi) che rubano lavoro e sicurezza, ma in questa piccola regione l’Olocausto è una ferita – il campo di concen

Sondaggi - Renzi porta via 3 punti al Pd. Ma anche il M5s soffre. Poca fiducia nel governo : a farne le spese è il gradimento per Conte : E’ finito l’effetto ricostituente della nuova maggioranza per Pd e M5s. Per entrambi il Sondaggio settimanale di Emg per Agorà (Rai3) registra un tonfo: i democratici (che restano la seconda forza) crollano di quasi 3 punti, i grillini di poco più di un punto. Certo, il Pd una spiegazione ce l’ha: la fuoriuscita dell’ex segretario Matteo Renzi che secondo l’istituto diretto da Fabrizio Masia raccoglierebbe oggi, ...