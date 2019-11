Caso Forteto | la Cassazione conferma la condanna per Fiesoli | il profeta finisce in

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 6 novembre 2019) La Corte dihato laa 14 anni di reclusione per Rodolfo, per il quale si aprono ora le porte del carcere. L'uomo, capo e fondatore della comunità di Vicchio del Mugello, in provincia di Firenze che accoglieva minori in affidamento, era accusato di violenza sessuale e maltrattamenti.

