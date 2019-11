Addio alle siringhe | sta per arrivare il cerotto che le sostituirà

Addio a Mario Cotelli : fu allenatore della nazionale italiana di sci - aveva 76 anni : Mario Cotelli è morto oggi, martedì 5 novembre. Lo storico direttore tecnico della nazionale italiana di sci era da diversi anni in dialisi dopo una insufficienza renale. aveva 76 anni. Sotto la gestione di Mario Cotelli l'Italia dello sci vinse numerosissime medaglie Nato in Lombardia, Mario si laureò in Economia e Commercio. Cotelli fu uno degli uomini più importanti nella storia dello sci italiano. Durante i nove anni in cui Mario Cotelli fu ...

Addio ad Allesandra - 14enne investita mentre tornava da scuola : “Angelo che veglia su di noi” : L'ultimo saluto ad Alessandra Piscioneri con i funerali sabato pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina a Cardè dove la quattordicenne abitava con la famiglia e dove è stata investita e uccisa da un'auto mentre attraversava la strada appena scena dall'autobus, di ritorno da scuola.Continua a leggere

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Fabio Fognini è battuto in rimonta da Denis Shapovalov e dice Addio alle ATP Finals di Londra : Nel secondo turno del Masters 1000 indoor di Parigi-Bercy Fabio Fognini è stato battuto in rimonta col punteggio di 3-6 6-3 6-3 dal canadese Denis Shapovalov in un’ora e 42 minuti di gioco. Subito in difficoltà i due tennisti sul proprio servizio, Shapovalov deve annullare quattro palle break nel secondo game e l’ultima la cancella con un ace di seconda, Fognini ne salva due nel game successivo. I break arrivano però sia nel quarto sia nel ...

ATP Parigi-Bercy - Fognini non ce la fa - Addio alle Finals : agli ottavi ci va Shapovalov : Niente da fare per Fabio Fognini al torneo ATP di Parigi-Bercy: l’azzurro sconfitto da Shapovalov in tre set Termina la stagione ATP di Fognini al torneo di Parigi-Bercy: dopo un primo set che ha fatto ben sperare, l’azzurro ha ceduto oggi al gioco del suo rivale Shapovalov, dicendo così definitivamente addio alla possibilità di giocare alle ATP Finals. Il tennista azzurro è stato eliminato oggi nel torneo francese dal canadese, ...

Marieke Vervoort ha scelto l'eutanasia. Addio all'atleta belga oro alle Paralimpiadi di Londra : Troppo dolore, troppa sofferenza. A 40 anni, Marieke Vervoort ha detto basta e ha scelto l'eutanasia. A dare la notizia della morte della campionessa paralimpica belga sono stati gli stessi familiari, che le sono stati vicino fino all'ultimo istante. La Vervoort soffriva da anni di una malattia muscolare degenerativa, che le causava, oltre alla paralisi, anche fortissimi dolori alle gambe, e negli ultimi tempi anche attacchi ...

Alessia Trost cambia allenatore/ Atleta dà l'Addio a Marco Tamberi - papà di Gianmarco : Alessia Trost cambia tecnico, l'azzurra del salto in alto si 'separa' da Marco Tamberi, papà di GianMarco. La nota ufficiale.

Al Bano e Romina Power - Addio alle scene? Lei chiarisce tutto : Romina Power smentisce la rottura con Al Bano Carrisi: “Tutte pa**e” Ma cosa sarebbe il mondo senza il sole, la luna, le stelle… e Al Bano e Romina Power? Sicuramente più vuoto dal punto di vista sia musicale sia del gossip perché sono anni che quest’ultimo si alimenta delle loro apparizioni televisive e frecciatine a mezzo stampa. Ora i loro rapporti sono idilliaci, ma anni fa la guerra era senza esclusione di colpi. ...

Addio ad uno dei ballerini e coreografi italiani più celebri : è morto Manuel Frattini : E’ morto ieri sera a Milano il ballerino italiano 54enne Manuel Frattini, coreografo reso celebre dai suoi musical. Frattini stava prendendo parte ad una serata di beneficenza quando ha avuto un malore che gli ha causato un arresto cardiaco. Per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi tempestivi dei presenti e del personale medico chiamato immediatamente. Dopo aver mosso i primi passi come primo ballerino e coreografo ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti verso l’Addio a fine stagione : De Laurentiis pensa ad Allegri : Calciomercato Napoli, Ancelotti verso l’addio a fine stagione: De Laurentiis pensa ad Allegri Calciomercato Napoli Ancelotti| L’edizione odierna de “Le Cronache di Napoli“, scrive in merito ad una possibile partenza di Carlo Ancelotti in estate, ipotizzando dunque una rottura con De Laurentiis e la fine del rapporto con un anno di anticipo Il quotidiano ipotizza già alcuni nomi che potrebbero sostituire l’attuale tecnico, nel caso ...

Addio a Ettore Spalletti - maestro dell’arte concettuale : Il mondo dell’arte piange Ettore Spalletti. Il noto pittore e scultore italiano è morto nella propria abitazione, nel centro storico di Spoltore: aveva 79 anni. Nato a Cappelle sul Tavo (Pescara) nel 1940, artista di fama internazionale e maestro di arte concettuale, Spalletti ha esposto le sue opere in tutto il mondo, dalla Biennale di Venezia al Guggenheim di New York. Lo stile Spalletti già dalla metà degli anni Settanta si è dedicato alla ...

Tuttosport : Mertens e Callejon pronti a dire Addio al Napoli : Sono i rinnovi a tenere banco in queste giornate di fermo del campionato per gli impegni delle Nazionali. In casa Napoli si parla soprattutto di quelli di Mertens e Callejon che sono in scadenza. E proprio su di loro arriva una triste notizia da Tuttosport Rinnovi Callejon e Mertens sembra ormai certo che Mertens e Callejon, entrambi con il contratto a scadenza 2020, finiranno la loro esperienza nel Napoli dopo 7 anni di fila, perché il rinnovo ...

Britney Spears - Addio alle scene per 10 anni? - : Sandra Rondini La popstar avrebbe deciso di prendersi una pausa di 10 anni dalla sua carriera musicale su suggerimento dei suoi legali. Sarebbe il tempo minimo per riprendere il controllo sulla sua vita, carriera e patrimonio, svincolandosi da accordi presi in gioventù che ora non è più disposta a sopportare Nonostante i fan abbiano sperato a lungo di rivedere nuovamente sul palco Britney Spears, dopo che lei stessa aveva postato ...

Nuovo allenatore Milan - Giampaolo vicino all’Addio : la pista Spalletti si complica a causa dell’Inter - Stefano Pioli in pole : Il Milan non sembra convinto di proseguire con Giampaolo: Spalletti piace, ma l’Inter non intende pagare la buonuscita richiesta. Stefano Pioli il nome più caldo L’avventura di Marco Giampaolo al Milan sembra arrivata ai titoli di coda. L’allenatore ex Sampdoria ha pagato un inizio di stagione altalenante, fatto di 3 vittorie e 4 sconfitte, nel quale anche quando sono arrivati i 3 punti, il Milan non ha mai convinto ...

Spalletti al Milan - l’accordo è vicino : “Il tecnico ha detto sì”. Dopo le firme - l’Addio a Giampaolo : Il Milan ha scelto Luciano Spalletti. La rocambolesca vittoria per 2 a 1 contro il Genoa non è bastata a Marco Giampaolo per convincere la società e rimanere sulla panchina rossonera. Sotto accusa restano il gioco e lo scarso utilizzo dei nuovi acquisti. Il suo successore è stato individuato nell’ex tecnico dell’Inter che però pareva molto tiepido, almeno fino a settimana scorsa. Ora, scrivono Gazzetta dello Sport e Corriere della ...