Udinese | alla Dacia Arena testato sistema per il riconoscimento facciale

Highlights Udinese-Roma 0-4 : video - gol e sintesi. Poker capitolino alla Dacia Arena : Festival del gol alla Dacia Arena di Udine per il match valido per il decimo turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. La Roma si è imposta 4-0 sul rettangolo verde friulano contro l’Udinese per effetto delle marcature di Nicolò Zaniolo al 13′, Chris Smalling al 51′, Justin Kluivert al 54′ e di Aleksandar Kolarov su rigore al 65′. Giallorossi rimasti anche in dieci, dal 31′, per effetto ...

Probabili formazioni Udinese-Roma : Mancini ancora davanti alla difesa - sorpresa Nestorovski : Probabili formazioni Udinese-Roma – alla “Dacia Arena” va in scena una partita molto importante della decima giornata di Serie A: Udinese-Roma. I friulani sono reduci dal pesantissimo ko contro l’Atalanta. Sette gol subiti e una sconfitta senza appello per quella che fino a domenica scorsa era la miglior difesa della Serie A. La Roma ha battuto il Milan e punta a dare continuità. Fonseca opera pochi cambi rispetto ...

Dacia Arena sempre più green grazie alla partnership tra Bluenergy Group e Udinese : Uno stadio sempre più green e sostenibile grazie alla partnership tra Bluenergy Group, player di riferimento nel Nord Italia per la fornitura di luce, gas e servizi, e Udinese Calcio che per la terza stagione consecutiva confermano la collaborazione e la arricchiscono di nuove iniziative sia nel campo della sostenibilità che a supporto del tifo […] L'articolo Dacia Arena sempre più green grazie alla partnership tra Bluenergy Group e ...

Calcio - Serie A 2019 : la tripletta di Luis Muriel stende l’Udinese - Napoli fermato dalla SPAL : Nuovo pomeriggio di gare nella Serie A di Calcio 2019/2020, che si è aperta alle 12.30, per il lunch match tra Bologna e Sampdoria, con i felsinei capaci di passare in vantaggio grazie al gol del 37enne Rodrigo Palacio in apertura di secondo tempo, pareggiato poco più tarsi da Manolo Gabbiadini. Al 78′ è arrivata la svolta, con il secondo centro stagionale di Mattia Bani che ha regalato i tre punti ai rossoblu. In casa dell’Atalanta ...

Biglietti Udinese-Torino - come acquistare i tickets per l’ottava giornata di Serie A alla Dacia Arena : La Seria A 2019-2020 di calcio è pronta a riaprire i battenti dopo la sosta di una settimana dovuta agli impegni delle Nazionali, impegnate nelle qualificazioni a Euro 2020. L’ottava giornata sarà decisamente spezzettata come al solito con pochissimi match che verranno disputati in contemporanea l’un l’altro per lasciare all’appassionato estremo la possibilità di gustarsi tutto lo spettacolo del massimo campionato ...

Biglietti Udinese-Bologna - come acquistare i tickets per la sesta giornata di Serie A alla Dacia Arena : Domenica 29 settembre (ore 15.00) alla Dacia Arena di Udine si giocherà Udinese-Bologna, match valido per la sesta giornata della Serie A. Una sfida sicuramente molto importante per i padroni di casa, che vogliono ritrovare la vittoria dopo quella all’esordio con il Milan. Il pareggio di Verona ha ridato un po’ di fiato alla formazione di Tudor, che dovrà fare ancora a meno della fantasia dell’argentino Rodrigo De Paul, che ...

Brescia - colpo contro l'Udinese : 1-0 - alla Dacia Arena decide il gol di Romulo : Dopo due sconfitte consecutive (tra cui la rimonta subita col Bologna), il Brescia ritorna a vincere e lo fa da grande squadra. Al termine di una battaglia che ha portato in dote otto ammonizioni totali (quattro per parte), le Rondinelle battono per 1-0 l'Udinese di Igor Tudor, condannandola alla te

Udinese-Brescia 0-1 - un gol di Romulo consente alla Rondinelle di espugnare la Dacia Arena [FOTO] : Udinese-Brescia – Il Brescia espugna la Dacia Arena con un gol di Romulo. Seconda vittoria in trasferta per la squadra di Corini, che ha giocato molto meglio dei friulani. Nel primo tempo l’occasione più grande capita sui piedi di Alfredo Donnarumma che si fa ipnotizzare da Musso. Copione che non cambia nella ripresa con le Rondinelle che trovano il vantaggio al 57′ con un destro di Romulo, deviato da De Maio. Il Brescia ...

Inter-Udinese 1-0 live - nerazzurri alla ricerca del raddoppio : Inter-Udinese live – Inter-Udinese è l’anticipo del sabato sera valido per la 3ª giornata di Serie A. I friulani, guidati da Tudor, hanno vinto all’esordio contro il Milan per poi cadere in casa alla seconda contro il Parma. I nerazzurri di Conte arrivano, invece, a punteggio pieno all’appuntamento. L’Inter ha vinto e convinto contro il Lecce al debutto e ha bissato a Cagliari, seppur con qualche difficoltà in ...

Inter-Udinese - parla Guidolin : dal retroscena su Asamoah alla coppia Sanchez-Lukaku fino ad Handanovic : Alexis Sanchez torna a giocare in Serie A dopo più di 8 anni. La Gazzetta dello Sport ha parlato del cileno, e non solo, con chi lo conosce bene, Francesco Guidolin. L’allenatore veneto lo ha allenato nella sua miglior stagione nel nostro campionato e insieme a Sanchez c’erano Asamoah e Handanovic. «Non mi stupisce che siano in un grande club e che abbiano fatto una splendida carriera. Io avevo una grandissima squadra, molto ...