Settimana lavorativa di 4 giorni La prova riuscita di Microsoft

Fonte : gqitalia

(Di martedì 5 novembre 2019) Lavorare meno si traduce in maggiore produttività. Con un esperimentoGiappone quest'estate hato con i suoi dipendenti l'adozione dellacorta di 4nell'ambito di un progetto aziendale, il Work Life Choice Challenge, finalizzato alla ricerca di un equilibrio più salutare tra lavoro e vita personale. I risultati della sperimentazione hanno detto che con quattrodi lavoro, e tre di riposo, si ottiene una crescita della produttività del 40% e maggiore soddisfazione dello staff. Nel mese di agosto, tutti i 2300 dipendenti della sede di Tokyo hanno ricevuto il venerdì come giorno di ferie pagato per un mese. In più l'azienda contribuiva a eventuali spese per i viaggi e organizzava workshop per il tempo libero. Il test serviva a valutare quale fosse l'impatto dellacorta a 4 ...

