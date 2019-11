Scontrino elettronico 2019 | la guida alla gestione dei corrispettivi online

Fonte : leggioggi

(Di martedì 5 novembre 2019) Il fisco è sempre più digitale, e in quest’ottica, già dallo scorso luglio è in vigore l’obbligo di mandare in soffitta il vecchiocartaceo, per convertirsi in modo definitivo agli scontrini elettronici. Obbligo che dal 1° gennaio 2020 cadrà su tutti gli esercizi commerciali e attività. Dal prossimo anno nessuno potrà quindi più emettere scontrini e ricevute fiscali di carta. Tutto sarà telematico. Tanti sono ancora i dubbi su come funzioni davvero l’obbligo della memorizzazione e trasmissione deitelematici, su chi ricada l’obbligo, da quando. D’altronde non sempre è facile adeguarsi alle novità fiscali che man mano diventano sempre più stringenti. Commercianti grandi e piccoli si trovano di fronte a quest’obbligo, talvolta senza sapere bene comportarsi. Ecco perché l’Agenzia delle entrate ha messo a punto unacompleta per togliere ogni alone di mistero da ...

RobertaGaleotti : RT @IlCapoluogo: Scontrino elettronico: c’è l’obbligo ma non i registratori di cassa - fogliadinieliia : RT @IlCapoluogo: Scontrino elettronico: c’è l’obbligo ma non i registratori di cassa - IlCapoluogo : Scontrino elettronico: c’è l’obbligo ma non i registratori di cassa -