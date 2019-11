Sciopero scuola | lezioni a rischio 11 e 12 novembre | l' 8 protesteranno gli studenti

Scuola - lezioni a rischio lunedì 11 novembre per lo Sciopero nazionale : “Intese non rispettate” : lunedì 11 novembre le lezioni nelle scuole italiane sono a rischio a causa dello sciopero nazionale indetto dai maggiori sindacati per protestare contro il decreto Scuola e l'accesso al concorsone per insegnanti: "Il Governo disattende gli impegni assunti, prima a Palazzo Chigi ad aprile e poi nell'accordo del primo ottobre con il ministro dell'Istruzione".Continua a leggere

Sciopero Roma : mezzi Atac - rifiuti - mense scuola/ Oggi 25 ottobre - paralisi vs Raggi : Sciopero Roma, paralisi totale: chiusa metro C, blocco servizi, mezzi, treni, trasporti, scuole, musei, rifiuti. Sindacati-lavoratori vs Raggi, orari disagi

Sciopero del 25 ottobre : coinvolti treni - autobus - aerei e scuola : Si preannuncia un venerdì nero quello del 25 ottobre, a causa di un nuovo Sciopero che interesserà diversi settori. In tutta Italia, infatti, sono previste delle agitazioni e delle proteste che riguarderanno il trasporto pubblico, tra cui gli autobus e i treni ma anche la scuola e la sanità. La situazione potrebbe essere particolarmente tesa a Roma, dove si rischia una vera e propria paralisi della Capitale. Come in tutti gli scioperi che si ...

Sciopero generale del 25 ottobre : dalla scuola ai trasporti - rischio caos : Le sigle sindacali Cub, Sgb, Si-Cobas e Usi-Cit hanno proclamato uno Sciopero generale di 24 ore per la giornata di venerdì...

Sciopero generale scuola il 12 novembre : Le lezioni sono iniziate da neanche un mese e la scuola continua a restare nel caos. Molte sono infatti le cose che ancora non vanno nonostante il cambio di governo e il conseguente cambio alla guida del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il problema degli insegnanti di sostegno mancanti, la "supplentite" e il conseguente precariato, le risorse non stanziate, Pas non ancora avviati e molto altro. E in tutto ciò a pagarne ...

Sciopero scuola : docenti e Ata dei sindacati di base protestano venerdì 25 ottobre : In data venerdì 25 ottobre 2019 andrà in scena uno Sciopero generale e tra le categorie interessate ci sarà anche il personale scolastico. Su tutto il territorio nazionale assisteremo ad una protesta di docenti e ATA, che incroceranno le braccia affinché venga abolito il precariato in tutto il comparto della scuola; inoltre, si sciopererà per avere un aumento delle retribuzioni. A proclamare questo Sciopero è stato il sindacato CUB, a cui si ...

Sciopero 27 settembre 2019 scuola : “assenza giustificata” - le polemiche : Sciopero 27 settembre 2019 scuola: “assenza giustificata”, le polemiche Venerdì 27 settembre 2019 in Italia e in Europa, gli studenti delle scuole sciopereranno contro il cambiamento climatico, perseguendo la linea dei Fridays for Future indetta da Greta Thunberg. Fin qui nulla di strano, ma c’è un altro elemento che sta facendo parecchio discutere: con un’apposita circolare, infatti, il Miur ha invitato le scuole a giustificare ...

Sciopero scuola 18 settembre : mercoledì di protesta per il personale Ata e Itp : Lo Sciopero del 18 settembre è stato indetto dalla federazione Unicobas per ribadire, tra le altre cose, "il diritto...

Sciopero scuola 27 settembre : protestano docenti e personale Ata - lezioni a rischio : In data venerdì 27 settembre 2019, contemporaneamente allo Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, andrà in scena lo Sciopero del comparto scuola. La comunicazione è stata riportata anche dal MIUR attraverso una nota ministeriale alcuni giorni fa. Ad incrociare le braccia sarà il personale docente, dirigente e ATA su tutto il territorio nazionale. Saranno così a rischio le lezioni in classe per gli studenti. A proclamare ...

Scuola - Cobas : Sciopero nazionale il 27 : 20.42 I Cobas della Scuola e del lavoro privato (ad eccezione dei Trasporti) hanno promesso uno sciopero generale il 27 settembre aderendo all'appello dei giovani del movimento "Fridays for future" che parteciperanno in quella data alla mobilitazione mondiale "Climate action week". Il portavoce dei Cobas, Bernocchi, sottolinea comunque la propria autonoma posizione sul tema, consapevoli "che non siano pensabili strategie per la salvaguardia ...