Previsioni Meteo Napoli | maltempo a oltranza | altre forti piogge in arrivo

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019)– Temporanee fasi di tempo più asciutto, anche con spazi soleggiati, come accorse ieri, ma il contesto barico resta depressionario, all’insegna di correnti occidentali umide e instabili le quali, con sempre maggiore frequenza, attiveranno nuclei perturbati dal Tirreno verso l’area partenopea. C’è stato un allentamento del flusso instabile nella giornata di ieri, ma già questa notte sono giunti primi addensamenti associati a qualche pioggia sparsa, qualche altro al primo mattino. In queste ore di metà giornata il cielo si presenta in prevalenza nuvoloso, solo qualche schiarita fugace. Vento in prevalenza occidentale moderato, a tratti anche forte, mediamente sui 20/40 km/h, ma raffiche anche superiori, e temperatura per il momento ancora piuttosto mite, intorno ai +21°C. Per le ore pomeridiane non sono attesi grossi cambiamenti, specie per ...

