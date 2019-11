“Nonno mi aiuti a far bella Roma?” | l’iniziativa del V Municipio per creare orti in

Fonte : romadailynews

(Di martedì 5 novembre 2019) Roma – “Earth” è un’associazione nazionale di protezione ambientale che, dopo aver vinto un bando capitolino, sta portando avanti, con il Dipartimento Tutela Ambientale, un’importante iniziativa nel V. Il progetto, dal nomemia farRoma?”, consiste nella creazione dinelle scuole materne costruiti grazie al lavoro sinergico fra nonni e bambini. Le piante saranno poi impiantate in aree verdi presenti nelin coordinamento con l’Assessorato all’Ambiente. A spiegarlo l’Assessore alle Politiche Ambientali del V, Dario Pulcini: “Con i fondi della straordinaria del verde abbiamo allocato delle risorse per attivare gliurbani in cinque scuole sparse sul territorio. In totale abbiamo destinato circa 25 mila euro per realizzare serre eddidattici presso gli istituti e, come obiettivo finale, vogliamo estenderli anche alle ...

