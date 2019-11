LIVE Galatasaray-Trento 40-26 | EuroCup basket in DIRETTA | la Dolomiti fatica molto in

Fonte : oasport

(Di martedì 5 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome prevedibileè ampiamente sotto nella lotta a rimbalzo (20-11) e paga la scarsa vena realizzativa da oltre l’arco (2/10). Si chiude il secondo quarto, Doppia cifra per Zach Auguste (10 punti) che ha anche 5 rimbalzi. 40-26 Whittington segna in 1vs1 contro Mezzanotte. 38-26 Mian dall’angolo da 3! 38-23 Altro viaggio in lunetta per ile 1/2 di Whittington. Dopo un buon inizio di secondo quarto l’Aquila ha subito un parziale di 12-2; in difficoltà specialmente offensiva laEnergia. 37-23 Concretizza il gioco da 3 punti. 36-23 Auguste sfrutta di potenza il mis-match con Forray, canestro e fallo. 34-23 Rimbalzo offensivo di Arslan. Nuovo +11. 32-23 Risponde subito in sottomano Kelly. 32-21 Tripla di Arslan. Partita che vive di parziali, il +8 è il massimo vantaggio per i turchi. 29-21 Altra ...

