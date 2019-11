Kitikaka – Appello a Pierluigi Pardo | ridacci la vera Wanda Nara | non può essere ridotta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) Quando dice “parescio” è uno dei momenti più caldi della domenica sera. “Sero a sero” e “sona ciempion” aumentano le palpitazioni. “Grassie” ed “essordio” coronano rapidi gli attimi fuggenti in cuisi regala anima e corpo al suo affezionatopubblico. Quella “s” alla Omar Sivori che riesce a donarci una squadra inesistente – la “pal” – ma incredibilmente sexy – è la Spal, per chi fosse già in tachicardia – è il chiodo fisso di noi tikitakiani di ferro. Altro che le incazzature con saltello di Franco Ordine. Noi passiamo ore, traverse, pali e incontri ravvicinati con l’abbronzatura perenne dell’arbitro Cesari, solo per immaginare l’istante in cui quella consonante scivolosa che vaga nello studio di Canale 5 finisce tra le curve apoplettiche di. Che poi è uanda, vanda, wendi, tesoro, luce della mia vita. La schedina tra le dita, i risultati del giorno, una classifica presa ...