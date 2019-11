Kia - Futuron | elettrica e a guida autonoma

Fonte : quattroruote

(Di martedì 5 novembre 2019) La Kia ha svelato laConcept al China International Import Expo di Shanghai. Il prototipo esplora il tema della Suv-coupé sportiva due porte con elementi stilistici inediti per il marchio ed è spinto da motori elettrici. La Casa non ha fornito dettagli sul powertrain, limitandosi a confermare la presenza di un motore per ogni ruota e, di conseguenza, quella della trazione integrale e-AWD. Addio Tiger Nose, benvenuta Tiger Face. Lunga 4,85 metri, con tre metri di passo e altezza limitata a 155 cm, laappare slanciata anche grazie all'assenza del motore termico. Lo sbalzo frontale è minimo e le fiancate sono dominate da grandi cerchi di lega. La portiera unica è molto ampia, con tagli geometrici che disegnano una linea di cintura ascendente, mentre la coda, scavata al centro, presenta una striscia Led che costituisce il bordo del portellone e si unisce alla linea di ...

