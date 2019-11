Ilva | Mittal ai sindacati conferma il recesso Conte | «Ilva | saremo inflessibili»?

Ilva - Conte : «In gioco 9mila famiglie». Patuanelli : Mittal ci prende in giro : Lo scudo penale non può essere una giustificazione per ArcelorMittal. «È stato stipulato un contratto e domani saremo inflessibili sul rispetto degli impegni incontrando Arcelor...

Ilva - Renzi : "Disgustato dalle polemiche. Mittal cerca un pretesto. Italia Viva pronta a tutto per salvare Taranto" : Matteo Renzi anche oggi è tornato sul problema dell'Ilva e l'annuncio fatto ieri da ArcelorMittal, che vuole recedere. Il leader di Italia Viva ha prima di tutto ricordato quanto ha fatto da Premier negli anni passati per salvare l'impianto di Taranto, trovandosi a combattere anche con i suoi stessi compagni di partito del PD:"Per tenere aperta Ilva ho firmato dodici decreti, raccolto insulti dei miei ex compagni di partito che mi hanno ...

Ex Ilva : linea dura Conte con Mittal - ma scudo divide governo/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Di reintrodurla ora, anche con una forma più morbida, “non se ne parla proprio”, è la convinzione che circola nel M5S, che rimprovera al governo di cui fa parte la linea ondivaga sulla questione, “spia di una mancanza di indirizzo politico”, lamentano in molti. Cambiare di nuovo strategia, cedendo alle richieste di AncelorMittal, rischierebbe di far implodere il gruppo parlamentare, mentre si ...

Ex Ilva : linea dura Conte con Mittal - ma scudo divide governo/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Il M5S non vuole arretrare di un passo -“salta il gruppo se si tocca lo scudo”, ragiona una fonte di primo livello- mentre Italia Viva annuncia un emendamento al dl fisco per reintrodurlo e il Pd lascia intendere di condividere la linea. Sullo sfondo Matteo Salvini attacca rosicchiando consenso, il timore diffuso nelle forze di maggioranza.Domani stesso, dopo il vertice con AncelorMittal, Conte farà il punto ...

Ex Ilva : linea dura Conte con Mittal - ma scudo divide governo/Adnkronos (4) : (Adnkronos) – Renzi va giù dritto e accelera. “Credo che si possa agevolmente recuperare la questione dello scudo penale anche con un emendamento al Decreto fiscale che sta per arrivare in Parlamento (lo ha già preparato la collega Lella Paita e lo firmeranno molti di noi)”, annuncia nella sua enws l’ex premier. Per poi mettere in chiaro successivamente di essere dalla parte di Conte e di voler “togliere ...

Ex Ilva : linea dura Conte con Mittal - ma scudo divide governo/Adnkronos : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Sta studiando le carte il premier Giuseppe Conte, dopo aver visto piombare sulla propria scrivania lo scottante dossier sull’ex Ilva, con il colosso franco-indiano, AncelorMittal, che annuncia la ‘ritirata’ tra appena 30 giorni, con 10mila posti di lavoro a rischio e una frenata sul Pil che rischia di mettere in ginocchio l’economia italiana. Una mina che il governo intende ...

"Su Ilva ha ragione Conte". Matteo Renzi per la linea dura su ArcelorMittal : Matteo Renzi sposa la linea di Giuseppe Conte sul dossier Ilva. A dirlo è il leader di Italia Viva, intervenendo su Radio1. “Mittal deve rispettare il contratto e sono convinto che lo stesso diranno tutte le forze politiche. Poi siamo disposti a discutere, ma se Mittal non rispetta il contratto e se ne va, gli si chiede i danni e si passa al secondo” afferma l’ex premier, secondo cui “Conte ha ragione e ...

Ex Ilva : Renzi - ‘ha ragione Conte - Mittal rispetti contratto’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Io credo che Mittal stia cercando pretesti per andarsene” anche perchè “nel contratto che è stato siglato non c’è il punto dello scudo penale come causa di recesso”. Lo dice Matteo Renzi a Radio Uno. Tuttavia, per il leader di Iv “va tolto ogni tipo di alibi. Noi infatti abbiamo presentato già un emendamento, lo scudo può essere reintrodotto”.“In questa ...

Ilva - nessuna cordata alternativa Rumors : i Mittal al tavolo con Conte : nessuna riedizione di Acciaitalia, la società che rappresentava la cordata alternativa guidata da Lucia Morselli che mettendo insieme il gruppo siderurgico indiano, Cassa depositi e prestiti, Arvedi e Leonardo Del Vecchio aveva gareggiato Segui su affaritaliani.it

Ilva - Patuanelli : "Piano sbagliato No ai ricatti di Arcelor Mittal" : "Non permetteremo ad ArcelorMittal di ricattare lo Stato italiano mettendo sul piatto oltre 5 mila esuberi". Lo scrive il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in un lungo post su Facebook Segui su affaritaliani.it

Le cose da sapere su ArcelorMittal che vuole lasciare l’Ilva di Taranto : (foto: Ilva, Taranto /Kontrolab/Getty Images) Brutte notizie per i dipendenti dell’ex Ilva di Taranto. I vertici di ArcelorMittal, il colosso angloindiano del settore metallurgico con sede in Lussemburgo che avrebbe dovuto rilevare le attività dell’acciaieria e di altre controllate, hanno infatti inviato una lettera ai commissari straordinari dell’azienda per esprimere la loro volontà di rescindere il contratto e ritirare il loro interesse ad ...

Ex Ilva : Re David - ‘da governo autogol enorme - richieda a Mittal rispetto accordo'(2) : (Adnkronos) – “Sono molto preoccupata che la discussione si avviti ora sul misurare chi ha ragione dal punto di vista giuridico, quando invece i fatti avvengono concretamente. Penso che il governo abbia fatto un errore e a volte riconoscerlo sarebbe un fatto positivo togliendo l’alibi all’azienda: richiamare dunque l’azienda al tavolo e chieda il rispetto degli accordi da ogni punto di vista”, ribadisce ...

**Ex Ilva : Re David - ‘da governo autogol enorme - richieda a Mittal rispetto accordo’** : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Io trovo che il governo abbia fornito all’Ex Ilva un alibi gigantesco sul rispetto dell’accordo. Un alibi gigantesco. E il non offrire un quadro certo sia un elemento che sta all’opposto di fare politica industriale. Un quadro legislativo certo è una necessità: varare una immunità che non era permanente perchè avrebbe seguito il cronoprogramma ambientale e toglierlo appena 2 mesi ...

Ex-Ilva - L’ArcelorMittal si ritira. Ecco come agisce il turbocapitalismo globocratico : Ed Ecco l’ultima, triste novità. L’ennesima, a cui ovviamente non saprà offrire alcuna seria risposta il governo giallofucsia, tutto assorbito dall’aumento delle tasse per chi lavora e dalla zelante opera di agevolazioni dei padroni del capitale liquido-finanziario. È, lo sappiamo, il governo in livrea, sempre pronto ad accogliere tutti i desiderata del padronato no border, quello – per intenderci – che sta ...