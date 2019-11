Gli Stati Uniti escono dall’accordo sul clima | formalizzato il ritiro

Clima : l’ONU conferma la notifica di ritiro deGli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi : Le Nazioni Unite hanno confermato tramite il portavoce del Palazzo di Vetro che gli Stati Uniti hanno notificato al segretario generale ONU il ritiro dall’Accordo di Parigi, che entrerà in vigore il 4 novembre del prossimo anno. Il Segretario di Stato Mike Pompeo ha inviato una lettera a Guterres, “una notifica da parte degli Stati Uniti del ritiro dall’Accordo di Parigi“. L'articolo Clima: l’ONU conferma la ...

Al via oggi Gli Stati Generali della Green Economy : dalle emissioni alle rinnovabili - la fotografia dell’Italia : In Italia la Green Economy sta registrando alcune criticità. Le emissioni di gas serra non calano da 5 anni; i consumi di energia sono tornati a crescere, l’aumento delle rinnovabili si è quasi fermato negli ultimi 5 anni, l’ecoinnovazione non decolla, il parco auto italiano resta il più “denso” d’Europa (644 auto ogni 1.000 abitanti), le emissioni delle nuove auto aumentano dal 2018 e peggiora il tasso di circolarità. Questa fotografia ...

Vodafone ha in serbo interessanti novità per Gli smartphone acquistati a rate : Gli utenti Vodafone che decidono di acquistare un telefono a rate potranno usufruire della promozione Happy Black 6 mesi L'articolo Vodafone ha in serbo interessanti novità per gli smartphone acquistati a rate proviene da TuttoAndroid.

L’astronauta Parmitano aGli studenti : “I confini possono essere spostati sempre più in là se si ha la volontà” : Sulla Stazione Spaziale Internazionale “sono certo che arriveranno alcuni di voi“, “quelli che lo vorranno. Lo Spazio è un’ottima metafora per dire che i confini possono essere spostati sempre più in là se si ha la volontà. L’augurio che posso darvi è di continuare a guardare avanti a vedere lontano“: lo ha dichiarato l’astronauta Luca Parmitano, in collegamento dalla ISS, intervenendo ...

Clima - Russia : il ritiro deGli Stati Uniti “mina gravemente” l’Accordo di Parigi : La Russia si unisce ad altre nazioni nel criticare il ritiro degli Stati Uniti dall’Accordo sul Clima di Parigi: la decisione “mina questo accordo nel modo più grave, perché si tratta del Paese leader in termini di emissioni“, ha spiegato il portavoce del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov. “Senza la più grande economia del mondo, è molto, molto difficile parlare di qualsiasi tipo di accordo sul ...

Almeno nove membri di una famiGlia di mormoni sono stati uccisi in una sparatoria in Messico : Almeno nove membri di una famiglia di mormoni sono stati uccisi in una sparatoria nel nord del Messico. Secondo le prime informazioni fornite da un membro della famiglia al New York Times fra i morti ci sono anche sei bambini,

‘Ndrangheta - pizzini e ordini dal carcere : i militari fanno irruzione nella notte in casa deGli arrestati. Il video : Quattrocento militari impegnati nell’operazione contro le locali di ‘ndrangheta di Volpiano e San Giusto Canavese, che ha portato a 70 misure di custodia cautelare per associazione mafiosa e traffico internazionale di droga tra Torino, Reggio Calabria, Milano e Catania. Nel video, l’irruzione dei militari in casa degli arrestati nel cuore della notte e i pizzini e gli ordini dal carcere sulla gestione degli affari. L'articolo ...

Baseball - Premier12 2019 : Gli Stati Uniti superano il girone battendo la Repubblica Dominicana : Nella sfida decisiva per il passaggio del primo girone al Premier12 che sta terminando la sua parte di Guadalajara, gli Stati Uniti battono la Repubblica Dominicana per 10-8, estromettendola da ogni chance di potersi giocare un pass per le Olimpiadi (che, va ricordato, in questo torneo è assegnato al miglior team delle Americhe e al migliore della zona Asia-Oceania che non sia il Giappone). La partita è molto combattuta e si risolve soltanto nel ...

Stati Uniti pronti a toGliere dazi alla Cina per 112 miliardi : Saltato il vertice Apec in Cile un summit alternativo per la firma della “fase uno” della pace commerciale tra Donald Trump e Xi Jinping potrebbe essere l'incontro dei Brics a Brasilia il 13 e 14 novembre o addirittura Washington

Gli Stati Uniti hanno avviato formalmente la procedura per uscire dall’accordo sul clima di Parigi : Il governo degli Stati Uniti ha avviato formalmente la procedura per uscire dall’accordo sul clima di Parigi, notificando le sue intenzioni – dichiarate dal presidente Donald Trump poco dopo la sua elezione – alle Nazioni Unite. Oggi era il primo

Rivoluzione neGli Stati Uniti - Roger Penske compra IndyCar Series e Indianapolis Motor Speedway! : E’ in atto una vera e propria Rivoluzione nel mondo del Motorsport degli Stati Uniti. Roger Penske, infatti, tramite la Penske Entertainment Corporation (controllata della Penske Corporation), acquista dalla Hulman&Company la IndyCar Series, l’Indianapolis Motor Speedway e la Indianapolis Motor Speedway Production. Di fatto, questo non solo significa che la famiglia Hulman-George, per la prima volta dal 1945, scompare dalla scena ...

TikTok sotto indagine del governo deGli Stati Uniti : La popolare app TikTok è sotto indagine del governo americano, dopo ZTE e Huawei, tocca ad un’altra azienda cinese nota in tutto il globo essere sotto accusa da parte della Casa Bianca. Il governo americano ha avviato un’indagine di sicurezza nazionale esaminando espressamente l’acquisizione da parte della società cinese dell’app (Continua a leggere)L'articolo TikTok sotto indagine del governo degli Stati Uniti è stato ...

Sostenibilità : daGli Stati Generali alla Green Economy - il piano decennale in 8 punti : Dalla circular Economy alla carbon tax, dai trasporti Green all’eco-innovazione: le proposte per avviare il Green New Deal, che potrebbe portare in pochi anni in Italia circa 200 miliardi di nuovi investimenti e oltre 800mila posti di lavoro, e per affrontare la crisi climatica e raggiungere così gli obiettivi dell’Accordo di Parigi riducendo le emissioni di gas serra a circa 260 milioni di tonnellate entro il 2030, saranno al centro ...

Formula 1 – Gioco di… prestigio neGli Stati Uniti : Vettel fa scomparire il cappellino Mercedes di un bimbo [VIDEO] : Vettel esilarante ad Austin: la scenetta con i due bambini tifosi Mercedes è tutta da ridere E’ terminato ieri, con la vittoria in gara di Bottas e la conquista del titolo Mondiale di Hamilton, il weekend di gara degli Stati Uniti. Un fine settimana da dimenticare per la Ferrari ed in particolar modo per Sebastian Vettel, costretto al ritiro dopo 8 giri dal via. Il tedesco della Ferrari ha comunque trovato un modo per sorridere, sia ...