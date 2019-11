“Fiocco rosa o fiocco blu?” Due palloncini e un dolce video | Clio svela il sesso del

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 5 novembre 2019) Quando ha deciso di condividere la propria esperienza su Youtube, aprendo il canaleMakeUp, non si aspettava un successo così. Ma oggi quello diZammattero è uno dei canali più popolari di Youtube Italia e la sua è una community digitale integrata e in continua crescita, con oltre 5 milioni di follower tra Facebook, Instagram e YouTube e leader pure-digital nel vertical Beauty con la missione di rendere il mondo della Bellezza semplice, accessibile e divertente, per tutti.con i suoitutorial di trucco insegna i segreti del make up e della skincare, collaborando con aziende e marchi top-player del settore da L’Oréal Paris, a Clinique e realtà extra-settore da Visa a Disney e sui social è in costante contatto con le sue fan.vive a Brooklyn, col marito Claudio, la sua amatissima Grace a.k.a. Baby Lenticchia e quattro gatti, Mimí, Oscar, Potter e ...

