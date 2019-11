Death Stranding è il gioco con il maggior numero di perfect score del 2019

Death Stranding : PlayStation annuncia un livestream con Hideo Kojima e Geoff Keighley per celebrare il lancio del gioco : Un'altra celebrazione di Death Stranding è in programma prima del lancio del titolo questa settimana. Il 7 novembre Geoff Keighley ospiterà il live streaming "Countdown to Death Stranding". Lo streaming andrà in diretta da New York alle 7:00 PST / 10: 00 EST. Durante l'evento, Keighley sarà affiancato da Hideo Kojima, così come dagli attori di Death Stranding. Gli attori che parteciperanno non sono stati rivelati.L'account Twitter ufficiale di ...

Death Stranding diventa il gioco con il maggior numero di "perfect score" del 2019 : Ormai Death Stranding è davvero dietro l'angolo. Il gioco di Hideo Kojima sta per approdare su PS4 tra 3 giorni ma, come saprete, in rete sono già comparse le recensioni della critica internazionale.Le principali testate hanno dato il loro verdetto su Death Stranding e, a quanto pare, il gioco ha convinto la maggior parte dei portali specializzati.Il risultato è che il titolo è diventato il gioco con il maggior numero di "perfect score" del ...

Dopo Death Stranding Kojima Productions realizzerà dei film : Non è un segreto che il creatore di Metal Gear Solid e Death Stranding, Hideo Kojima, apprezzi il cinema. Sebbene alcuni sostengano che le sue cut-scene siano essenzialmente già dei film, Kojima non ha ancora girato un film vero e proprio. Sembra che questo possa diventare realtà Dopo la conferma che lo studio di Death Stranding, Kojima Productions, inizierà a girare film in futuro.In una recente intervista con Steffan Powell di BBC Newsbeat, ...

Death Stranding potrà essere giocato offline - ma Hideo Kojima non lo consiglia ai giocatori : Sebbene Death Stranding sia un gioco a cui potremo giocare completamente offline, i suoi elementi multiplayer (Social Strand System) sono stati indicati come un aspetto importante dell'esperienza. Il sistema asincrono vede i giocatori interagire e aiutarsi a vicenda con mezzi indiretti, ed è qualcosa di fondamentale nell'esplorazione e nella traversata. Anche se molti potrebbero essere tentati di giocare esclusivamente in single player Death ...

Death Stranding : ecco perché Hideo Kojima adora realizzare giochi strani e misteriosi : Hideo Kojima è sempre stato un uomo a cui piace oltrepassare i confini con il suo design di gioco, e i suoi prodotti, il più delle volte, finiscono per offrire esperienze molto diverse da quelle a cui ci ha abituato il settore. L'imminente Death Stranding mostra la stessa tendenza a sfidare le convenzioni, qualcosa che, come ci si aspetterebbe, fa parte della visione di Kojima per ogni gioco che realizza.In un panel ai BAFTA durante il suo tour ...

Death Stranding : disponibile prima dell'uscita del gioco la patch 1.03 - ecco tutti i dettagli : In vista dell'uscita di Death Stranding, Sony e Kojima Productions hanno pubblicato una nuova patch, la 1.03. In realtà, lo studio di sviluppo aveva già pubblicato il mese scorso una patch della dimensione di 400 MB che aggiornava le prestazioni del gioco.Quest'ultima ha un peso di circa 1 GB ed apporta alcune modifiche, tra cui la regolazione del bilanciamento del gioco ed un miglioramento alla qualità della traduzione. Di seguito potete dare ...

Death Stranding sta arrivando e Famitsu celebra l'imminente uscita con una meravigliosa cover realizzata da Yoji Shinkawa : Death Stranding è ormai vicinissimo e si appresta ad essere un gioco davvero importante che, secondo alcuni protagonisti del settore come Cory Barlog, avrà un impatto fondamentale sull'intera industria.L'arrivo del gioco di Hideo Kojima è questione di pochi giorni e, in vista del lancio, ecco che Famitsu ha deciso di celebrare l'avvenimento con una fantastica cover realizzata da Yoji Shinkawa.Yoji Shinkawa è il famoso character e mech designer ...

Cory Barlog : "Death Stranding avrà un impatto sull'intera industria" : Ormai manca davvero poco all'arrivo di Death Stranding, e mentre le testate specializzate di tutto il mondo hanno già espresso la loro opinione sul gioco di Hideo Kojima (avete letto la nostra recensione?), ecco che uno dei protagonisti del settore ha detto la sua sul titolo.Cory Barlog, il celebre game director di God of War, ha parlato dell'imminente titolo attraverso Twitter e, nel post, ha affermato che Death Stranding sarà fondamentale per ...

Non solo Death Stranding - Kojima guarda all’horror : già nuove idee per il producer? : Death Stranding è ormai ai blocchi di partenza, con la release che è fissata per questa settimana. La lunga attesa che ha separato finora i fan dalla nuova creatura videoludica partorita dal genio di Hideo Kojima è finalmente giunta al termine, e la prova del nove è ormai dietro l’angolo. Curiosità a mille tra le fila della community dei videogiocatori, complici anche recensioni molto diverse tra loro, che sostanzialmente si scindono in due ...

Death Stranding si aggiorna prima del lancio per chi possiede il gioco : Mancano pochi giorni al lancio di Death Stranding, tuttavia sono già disponibili degli aggiornamenti per i recensori che hanno il gioco o chi è riuscito ad accaparrarsi in qualche modo una copia in anticipo. Nuovo aggiornamento per Death Stranding L’aggiornamento porta il gioco alla versione 1.03, il quale apporta migliorie al titolo in vista dell’uscita ufficiale. Dopo i 400 MB rilasciati alla fine di Ottobre, ...

Death Stranding : Rick e Morty sono i protagonisti di un simpatico spot : La campagna promozionale di Death Stranding è stata di grande spessore ed efficace sin dal primissimo trailer, ma questa volta Sony si è superata, coinvolgendo persino Rick e Morty in uno spot.Il video promozionale è stato pubblicato sulla pagina Facebook di Adult Swim, e vede lo strampalato duo avventurarsi nello scenario post-apocalittico e distorto che abbiamo già ammirato in vari trailer, con il povero Morty che fa le veci di Sam Bridges, ...

A Death Stranding hanno lavorato oltre 70 sviluppatori Guerrilla Games : Hideo Kojima ha potuto contare sull'aiuto di un po' di amici.Il gioco più atteso dell'anno è stato infatti realizzato con la collaborazione di oltre 70 sviluppatori Guerrilla Games, numero affatto irrilevante, considerando la modeste dimensioni di Kojima Games.E' facile immaginare come Sony abbia dato completa disposizione di parte dei membri Guerrilla per poter lavorare in maniera ottimale con il Decima Engine, potente motore grafico ...

Death Stranding dal punto di vista tecnico si pone come un nuovo "Benchmark" per PS4 : Dal punto di vista tecnico e visivo Death Stranding si prospetta essere una vera goduria per gli occhi.Stando a quanto riportato dalle numerose recensioni giù apparse in rete, il titolo è stato descritto graficamente sorprendente, e le performance del titolo saranno un "nuove benchmark per questa generazione di console", riporta Digital Foundry in seguito alla sua analisi. Non è poi una grande sorpresa, dopotutto non potevamo aspettarci che ...

Recensioni di Death Stranding su PS4 : tutti i voti del nuovo videogioco di Hideo Kojima : 8 novembre 2019. E' questo il grande giorno di Death Standing, esclusiva temporale per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro - arriverà anche su PC nell'estate del prossimo anno - firmata nientemeno che da Hideo Kojima. Il "papà" della saga stealth di Metal Gear e di quella sci-fi di Zone of the Enders, dopo la sua turbolenta separazione da Konami, non ha mollato la presa, ed è andato prima a fondare il suo studio indipendente, poi a mettere in ...