Ambiente | l’indagine | “Aria inquinata in casa per quasi un italiano su 2”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) Aria insalubre nelle case degli italiani:la metà respirerebbe quotidianamente arianella propria abitazione. Almeno secondo un sondaggio condotto da Netatmo in 12 Paesi europei, su un campione di più di 1.000 stazioni meteo intelligenti per ciascun Paese. Stando ai dati misurati dalle stazioni meteo, in media il 45% delle abitazioni italiane supera, almeno una volta al giorno, la soglia di 1.000 parti per milione (ppm) di CO2. Ciò significa che queste abitazioni non sono sufficientemente ventilate per evacuare gli agenti inquinanti. Non solo:il 60% degli europei non ventila l’abitazione almeno due volte al giorno, come raccomandato da numerosi organismi sanitari. E se in Europa – secondo l’indagine – la media delle abitazioni che risultano inquinate ogni giorno è del 22%, in Italia questa percentuale sale al 45%, ovvero il doppio della ...

