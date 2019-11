Stallo Ue | Ursula rischia di non mangiare il panettone

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 4 novembre 2019) A Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea, sono convinti chevon der Leyen possa riuscire a insediarsi con la sua nuova squadra il primo dicembre prossimo. Poco più in là, al Parlamento europeo, le convinzioni svaniscono. I tempi per organizzare il voto sulla nuova Commissione europea nella plenaria di Strasburgo dal 25 al 28 novembre restano strettissimi, anche se domani il nuovo governo rumeno dovrebbe indicare il suo candidato, anello mancante dopo che Francia e Ungheria hanno indicato i loro nomi in sostituzione dei commissari bocciati dal Parlamento. Maha altri ‘guai’ in vista edavvero di dover rinviare l’insediamento ad anno nuovo.“Pensiamo che sarà possibile, quando la Romania avrà presentato un candidato o una candidata, mettere in piedi un calendario che permetta alla Commissione di entrare ...

