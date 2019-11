L' addio di ArcelorMittal scuote il governo Il ministero dello Sviluppo | L' ex Ilva

Fonte : agi

(Di lunedì 4 novembre 2019) L'diagli stabilimenti exla maggioranza di. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato per domani pomeriggio a palazzo Chigi i vertici dell'azienda. Poco dopo la nota con cui il gruppo anglo-indiano aveva annunciato ai commissari straordinari dell'azienda la volontà di rescindere l'accordo, il ministroeconomico Stefano Patuanelli ha convocato un incontro al Mise con i colleghi all'Ambiente Sergio Costa e al Sud Giuseppe Provenzano, seguito a stretto giro da una riunione straordinaria a Palazzo Chigi presieduta dal premier Giuseppe Conte. Mentre ancora nella maggioranza ferve il dibattito sulle possibili conseguenze dell'introduzione della 'plastic tax' in manovra, la preoccupazione è per i posti di lavoro a rischio nelle acciaierie di Taranto, Novi Ligure e Cornigliano. La multinazionale spiega il suo passo ...

