Il Brescia ha esonerato il suo allenatore | Eugenio Corini

Calcio - esonerato allenatore Brescia : 01.43 Calcio,serie A. Il Brescia ha comunicato l'esonero di Eugenio Corini. L'annuncio ieri sera in tarda serata. Fatale, all'allenatore della pronozione in serie A della scorsa primavera, la sconfitta di ieri subita a Verona e, più in generale, il solo punto raccolto nelle ultime sei partite di campionato.